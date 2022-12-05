8 фактов о культовых фильмах Джеймса Кэмерона

С таким подходом «Аватар 2» точно удастся.

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16 декабря выйдет продолжение «Аватара». Кэмерон занимается фильмом больше 13 лет, а бюджет превысил все мыслимые и немыслимые цифры. Картина окупится только при сборах выше $ 2 млрд, но такое вполне возможно — всё-таки Кэмерона не просто так считают гением.

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Кэмерон придумал Терминатора во сне

До 1984 года Кэмерона никто не знал. К тому моменту он снял короткометражку и дешёвый хоррор про пираний. Жизнь режиссёра изменила болезнь: однажды он засыпал с высокой температурой и в бреду увидел хромированный скелет в огне. Именно этот образ лёг в основу одного из самых легендарных фильмов в истории.

Джеймс придумал сюжет «Терминатора» на основе футуристического робота из сновидений. Но переносить события в будущее или на другую планету не хотел, поэтому в сценарии появились путешествия во времени и «Скайнет».

Режиссёр понимал, что привлечь внимание крупной студии трудно, поэтому придумал интересный ход. Он попросил актёра Лэнса Хенриксена вломиться в студию в образе Терминатора и рассказать о картине. В итоге боссы заинтересовались.

Шварценеггер хотел играть человека

Правда, на роли Терминатора они видели известного футболиста О. Джея Симпсона. Он был звездой Америки, но лично Кэмерону не нравился. Режиссёр отказывался от спортсмена — и не зря. Вскоре О. Джея обвинили в громком убийстве.

Арнольд Шварценеггер сам заинтересовался фильмом, он хотел стать Кайлом Ризом. Но Кэмерон увидел в актёре, который к тому моменту снялся только в роли Конана, невероятную брутальность.В итоге Арнольд стал идеальным Терминатором.

Как вспоминает Кэмерон, Шварценеггер слишком притягивал взгляды — на его фоне все остальные в кадре становились слишком неинтересными. Поэтому единственным правильным решением было сделать из Арни убийцу из будущего.

Кэмерон не хотел снимать «Чужих»

После успеха «Терминатора» Кэмерону предложили снять сиквел фильма о ксеноморфах. Все знакомые отговаривали режиссёра. Если бы картина удалась, успех приписали бы создателю франшизы Ридли Скотту. А в случае провала именно Кэмерона могли обвинить во всех грехах. Но Джеймс всё-таки решился на авантюру — всё ради возможности поработать с Сигурни Уивер.

Кэмерон написал классный сценарий, заинтересовал Уивер, которая тогда не хотела возвращаться к роли Рипли, и представил концепт студии. По задумке героиня не носила оружие и умирала в финале. Но продюсерам такое не понравилось: они предлагали безумные правки. Вдобавок агенты Уивер запросили для актрисы огромный гонорар. Всё это вместе настолько остановило проект, что Кэмерон уже решил покинуть тонущий корабль.

«Чужие» могли бы не выйти, но спустя время Кэмерон вместе со знакомым агентом, который имел выходы на Уивер и боссов 20th Century Fox, смог найти идеальный компромисс для звёздной команды.

На съёмках «Бездны» Кэмерон чуть не убил актёра

«Бездна» — фильм о неизведанном глубоком океане, который скрывает нечто жуткое. Чтобы передать атмосферу глубины и безысходности, команда Кэмерона построила гигантский резервуар, где проходили съёмки. Актёры действительно погружались в воду и дышали через кислородные баллоны.

В финале главный герой задыхается на глубине. Ради пущей убедительности режиссёр велел закачать в баллон Эда Харриса меньше кислорода — в итоге актёру даже играть не пришлось, он и правда чуть не умер.

Когда Харрис выбрался из резервуара и узнал о безумной идее Кэмерона, то подрался с режиссёром. Здоровьем актёров нельзя рисковать, но сцена и правда получилась классной!

На съёмках «Титаника» Кэмерон отказался строить корабль

«Титаник» стал рекордсменом по количеству «Оскаров» и собрал кассу почти в $ 2 млрд. Чтобы фильм удался, Кэмерон часто переснимал эпизоды и доводил их до идеала. Именно поэтому режиссёр отказался тратить $ 10 млн на строительство настоящего корабля. Дело в том, что утопить его можно всего один раз — но вдруг единственный дубль не получится?

Тогда команда Кэмерона построила декорации на утёсе, с которого открывался шикарный вид на океан. Сочетания умелой операторской работы, декораций и графики хватило, чтобы фильм выглядел круто.

Без упорства тоже не обошлось. К примеру, культовую сцену на носу корабля снимали почти две недели.

Проблемой стала не актёрская игра, а закат, который каждый раз был недостаточно красивым. Когда режиссёр дождался идеального заката, Ди Каприо и Уинслет оделись и побежали к декорациям со скоростью Флэша. В итоге получился один из самых узнаваемых эпизодов в истории кино.

Как вспоминает сам Кэмерон, увидев идеальный закат, сама Уинслет кричала всей команде, чтобы снимали сцену быстрее. По словам режиссёра, обычно актёры не любят торопиться, но тут иначе уже было нельзя!

Ди Каприо почти пролетел мимо «Титаника»

Когда Кэмерон ещё искал актёров на главные роли в «Титанике», одним из кандидатов был Ди Каприо. Придя на прослушивание, он удивился, что от него требуют читку реплик — к тому моменту он уже стал такой большой звездой, что планировал получать роли исключительно по своему желанию. Но нет, с Кэмероном так не проходило.

Режиссёр не собирался отдавать роль просто так, поскольку на тот момент считал «Титаник» своим главным фильмом. В итоге Ди Каприо всё же согласился на прослушивание с Уинслет — и у них сразу же появилась химия.

Ещё Кэмерона удивило, насколько быстро Ди Каприо умеет перевоплощаться в роль. До начала прослушивания он ходил недовольный, будто бы его вынуждают здесь находиться, но после — моментально «превратился» в Джека.

И это не единственная попытка Ди Каприо «продавить» Кэмерона. Перед началом съёмок Лео прочитал сценарий вместе со своим отцом и хотел предложить режиссёра добавить Джеку какое-то таинственное или проблемное прошлое. На это Кэмерон ответил твёрдым отказом.

Лео, ты играл всех этих проблемных людей. А теперь вот тебе задачка посложнее: сыграй человека без проблем. На самом деле, это куда сложнее, чем тебе кажется.

И так и было. Позже Кэмерон уже осознал, что Ди Каприо не просто так брыкался — он искал для себя сложные и интересные работы, но режиссёр сначала не смог объяснить всех трудностей актёрской работы в «Титанике». А остальное уже история…

«Аватара» хотели снять ещё в 1999 году

Кэмерон продвигал компьютерную графику с начала 90-х. Он даже основал студию, которая занималась исключительно эффектами. «Аватар» ещё в 1999 году мог доказать, что можно почти весь фильм сделать из графики, и зрители будут в восторге.

Но в те времена съёмки бы обошлись в $ 450 млн. Это было слишком дорого, даже уже прославившемуся Кэмерону такие деньги не были готовы выделять. В итоге пришлось ждать 10 лет.

А ещё Кэмерон с детства беспокоился о природе и климате, поэтому сделал эти темы основой фильма. Правда, студийным боссам такое не понравилось. Они просили вырезать «всю хрень про хиппи, обнимающих деревья». Режиссёр ожидаемо отказался.

При успехе нас ждёт и «Аватар 7»

Заниматься следующими частями Кэмерон начал сразу после оригинала. Но только на работу над сценарием ушло почти пять лет, а полноценное производство начали только в 2017-м. При этом снимали сразу несколько частей, поэтому «Аватар 3» уже снят и находится на этапе постпродакшена.

«Аватар 4» тоже в работе, но, если вторая часть провалится в прокате, съёмки могут остановить и закончить сагу на третьей части — она уже точно выйдет. Однако в случае успеха Кэмерон готов снять ещё и шестую, и седьмую части.

Сейчас официально запланировано четыре фильма — они выйдут с разницей в два года друг от друга.

«Аватар 2» — 15 декабря 2022 года

«Аватар 3» — 19 декабря 2024 года

«Аватар 4» — 17 декабря 2026 года

«Аватар 5» — 21 декабря 2028 года.