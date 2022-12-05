4 откровенные картины для просмотра с партнером

Порой для незабываемого вечера достаточно лишь вкусного ужина, любимого человека рядом и пикантного фильма, который задаст правильное настроение. Подробнее об откровенных картинах, от которых невозможно оторваться – в материале "Рамблера".
Молодая официантка из Мадрида уезжает на уединенный остров в Средиземном море после того, как узнает об исчезновении своего возлюбленного. На фоне живописных декораций героиня все глубже погружается в самые потаенные уголки своего прошлого.
Устроившись в юридическую фирму, привлекательная Эмилия отправляется в Бразилию, чтобы помочь завершить сделку. Но внезапно героиня встречает соблазнительного миллионера Виллера, который используют всю свою харизму, чтобы очаровать красавицу.
В центре сюжета драматического триллера сирота Айви. С помощью нескольких манипуляций героиня переезжает в роскошный дом своей подруги Сильвии, но Айви не намерена платить благодарностью за великодушие. Героиня планирует соблазнить отца Сильвии и выжить из дома ее мать, чтобы стать полноправной хозяйкой особняка.
Ли возвращается в родной город и устраивается на работу секретарем к местному юристу. Поначалу героиня не выделяется, но вскоре мистер Грей замечает у нее проблемы с грамматикой и решает исправить их особыми методами.