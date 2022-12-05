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3 часа назад

4 откровенные картины для просмотра с партнером

Мира Маркина

Порой для незабываемого вечера достаточно лишь вкусного ужина, любимого человека рядом и пикантного фильма, который задаст правильное настроение. Подробнее об откровенных картинах, от которых невозможно оторваться – в материале "Рамблера".

4 откровенные картины для просмотра с партнером
Фото: Кадр из фильма "Люсия и секс"Кадр из фильма "Люсия и секс"

"Люсия и секс", 2001

Кадр из фильма "Люсия и секс"

Молодая официантка из Мадрида уезжает на уединенный остров в Средиземном море после того, как узнает об исчезновении своего возлюбленного. На фоне живописных декораций героиня все глубже погружается в самые потаенные уголки своего прошлого.

3 знаменитых актрисы, начавших карьеру с фильмов 18+

"Дикая орхидея", 1989

Кадр из фильма "Дикая орхидея"

Устроившись в юридическую фирму, привлекательная Эмилия отправляется в Бразилию, чтобы помочь завершить сделку. Но внезапно героиня встречает соблазнительного миллионера Виллера, который используют всю свою харизму, чтобы очаровать красавицу.

"Ядовитый плющ", 1992

Кадр из фильма "Ядовитый плющ"

В центре сюжета драматического триллера сирота Айви. С помощью нескольких манипуляций героиня переезжает в роскошный дом своей подруги Сильвии, но Айви не намерена платить благодарностью за великодушие. Героиня планирует соблазнить отца Сильвии и выжить из дома ее мать, чтобы стать полноправной хозяйкой особняка.

"Секретарша", 2001

Кадр из фильма "Секретарша"

Ли возвращается в родной город и устраивается на работу секретарем к местному юристу. Поначалу героиня не выделяется, но вскоре мистер Грей замечает у нее проблемы с грамматикой и решает исправить их особыми методами.

Фильмы,Секретарша,
18+
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