Ридли Скотт готовится к съёмкам сиквела «Гладиатора»

По данным СМИ, постановщик Ридли Скотт разыскивает локации для съёмок продолжения «Гладиатора».

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее автор упоминал, что планирует заняться лентой после картины про Наполеона с Хоакином Фениксом в главной роли. Судя по всему, автор уже достаточно освободился, чтобы перейти к новому проекту, хотя официально о старте производства последнего пока не сообщалось.

Скотт рассматривает для съёмок один из городов Марокко, а в данный момент ведутся переговоры с местной студией. При этом в прошлом многих удивил анонс продолжения истории, однако режиссёр, похоже, настроен серьёзно.

Сюжет должен рассказать про сына Луциллы (Конни Нильсен) и племянника Коммода (Феникс) по имени Луций из оригинальной картины. Рассел Кроу, учитывая судьбу его героя, вряд ли вернётся — один из первых вариантов сценария каким-то образом предполагал такой вариант, но от него отказались.