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38 минут назад

СМИ: Ридли Скотт готовится к съёмкам сиквела «Гладиатора»

Игромания.ру

По данным СМИ, постановщик Ридли Скотт разыскивает локации для съёмок продолжения «Гладиатора».

Ридли Скотт готовится к съёмкам сиквела «Гладиатора»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Ранее автор упоминал, что планирует заняться лентой после картины про Наполеона с Хоакином Фениксом в главной роли. Судя по всему, автор уже достаточно освободился, чтобы перейти к новому проекту, хотя официально о старте производства последнего пока не сообщалось.

Скотт рассматривает для съёмок один из городов Марокко, а в данный момент ведутся переговоры с местной студией. При этом в прошлом многих удивил анонс продолжения истории, однако режиссёр, похоже, настроен серьёзно.

Сюжет должен рассказать про сына Луциллы (Конни Нильсен) и племянника Коммода (Феникс) по имени Луций из оригинальной картины. Рассел Кроу, учитывая судьбу его героя, вряд ли вернётся — один из первых вариантов сценария каким-то образом предполагал такой вариант, но от него отказались.

За текущую версию истории, которая разворачивается через 25 лет после первой ленты, отвечает Питер Крэйг («Корона», «Голодные игры»). Точной даты релиза у фильма нет, а выход картины про Наполеона ожидается в 2023 году — возможно, что на сервисе Apple TV+.

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