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51 минуту назад

«Чёрная пантера 2» почти обогнала «Тора 4», но до «Доктора Стрэнджа 2» ещё далеко

Чемпионат.com

По итогам четвёртой недели «Чёрная пантера: Ваканда навеки» собрала ещё $ 17,6 млн в США, доведя общую кассу ленты до $ 733 млн. Фильм потихоньку приближается к результату «Тора: Любовь и гром», который собрал в прокате $ 765 млн, однако до миллиарда, судя по всему, картина не дойдёт.

«Чёрная пантера 2» почти обогнала «Тора 4»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пока неясно, сможет ли «Чёрная пантера 2» побороться и с «Доктором Стрэнджем: В мультивселенной безумия», который заработал $ 955 млн. Как отмечают аналитики, всему виной не такие высокие сборы на родине и прохладные отзывы от зрителей. К тому же кино так и не добралось до Китая, в котором первая часть собрала больше $ 100 млн.

Пока неясно, довольны ли сборами «Ваканды навеки» боссы Marvel, учитывая пандемийное производство и смерть Чедвика Боузмана. Скорее всего, топ-менеджеры надеялись на куда лучший результат, учитывая показатели оригинала — $ 1,3 млрд.

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