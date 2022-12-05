"Елки 9" сместили "Сердце Пармы" с первого места в прокате

В минувшие выходные прокат в России и СНГ возглавила комедия "Елки 9", собравшая в дебютный уикенд 124 млн руб., сообщает портал kinobusiness.com.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

В фильме показаны несколько историй, разворачивающихся накануне Нового года. В картине впервые за время существования франшизы не снялись Иван Ургант и Сергей Светлаков.

На второй строчке оказалось "Сердце Пармы", которое после нескольких недель лидерства новые "Елки" сместили с первого места в прокате. "Сердце Пармы" собрало 19,8 млн руб.