Опубликован список фильмов с худшими спецэффектами

Британское интернет-издание The Independent подготовило список, в который вошли 25 фильмов с поистине ужасной CGI-графикой.
Когда компьютерная графика только появилась, она была забавной, потому что находилась в зачаточном состоянии. Все эти пиксельные монстры с немигающими глазами, а также взрывы – скорее смешные, чем впечатляющие. CGI-инструменты со временем становятся совершеннее, но не все кинопроизводители поспевают за этим. Так и появился список картин с самой провальной компьютерной графикой.
В него вошли фильмы о супергероях («Халк», «Лига справедливости», «Зеленый Фонарь», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Фантастическая четверка», «Люди Икс: Начало. Росомаха»), мировая фантастика («И грянул гром», «Газонокосильщик», «Гарри Поттер и философский камень», «Звездные войны: Эпизод 2 — Атака клонов», «Звездные войны: Эпизод 4 — Новая надежда», «Матрица: Перезагрузка», «Мумия возвращается», «Звездный путь: Восстание», «Птицекалипсис: Шок и трепет», «Кинг Конг», «Инопланетянин»), мюзиклы («Кошки», «Аладдин»), боевики и триллеры («Умри, но не сейчас», «Глубокое синее море», «Самолет президента»), фильмы ужасов («Анаконда»), анимация («Полярный экспресс»), научная фантастика («Очертания грядущего»).
Ранее “Рамблер” рассказывал о новинках кино этой недели.