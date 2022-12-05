Опубликован список фильмов с худшими спецэффектами

Когда компьютерная графика только появилась, она была забавной, потому что находилась в зачаточном состоянии. Все эти пиксельные монстры с немигающими глазами, а также взрывы – скорее смешные, чем впечатляющие. CGI-инструменты со временем становятся совершеннее, но не все кинопроизводители поспевают за этим. Так и появился список картин с самой провальной компьютерной графикой.