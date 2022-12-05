Громкие премьеры декабря-2022

В первый месяц зимы 2022 года к зрителям на домашних экранах придут сразу несколько премьер и дебютов: к примеру, выйдет новый "Ведьмак" и последние серии "Авроры", пишет "Вокруг ТВ" сегодня, 5 декабря.
В этом месяце начался показ 22-го сезона сериала "Тайны следствия" с участием Анны Ковальчук. Сериал пользуется популярностью уже почти 20 лет.
А любителям истории будет предложен фильм "Петр I. Последний царь и первый император" – одновременно игровой и документальный. Проект появится в домашнем прокате после того, как прошел на больших экранах. В нем повествуется обо всей биографии Петра Первого, в том числе и об основании Санкт-Петербурга.