Громкие премьеры декабря-2022

В первый месяц зимы 2022 года к зрителям на домашних экранах придут сразу несколько премьер и дебютов: к примеру, выйдет новый "Ведьмак" и последние серии "Авроры", пишет "Вокруг ТВ" сегодня, 5 декабря.

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В этом месяце начался показ 22-го сезона сериала "Тайны следствия" с участием Анны Ковальчук. Сериал пользуется популярностью уже почти 20 лет.