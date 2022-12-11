Фильмы, по которым точно не стоит учить историю

Кино – это, прежде всего, искусство, история же – наука. Существует очень много примеров фильмов, которые смогли достоверно пересказать события прошлого. Многие даже умудряются учиться, смотря кино, а не читая книжки. А вот какие кинокартины дезинформируют в историческом вопросе – расскажет «Рамблер».

Фото: Кадр из фильма «300 спартанцев» Кадр из фильма «300 спартанцев»

«300 спартанцев» (2006)

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Самое первое, что бросается в глаза – это внешний вид вступающего в бой войска. Все бойцы шли в атаку с голыми бедрами и торсом, что, конечно же, не так. Доспехи были у всех. Но самое главное упущение – количество воинов, участвовавших в битве. Самих спартанцев было действительно 300, но на их стороне также воевали около 7000 греков, о которых в фильме ни единого слова. Речь была только о 30 аркадийцах. Тем не менее, персы все равно превосходили войско в количестве. Их, кстати, тоже не обошли стороной, и наградили своими недостоверными характеристиками. Чего стоит изображение персидского царя, который был представлен опять же полуголым, увешанным золотом и лысым. На самом деле у Ксеркса I были густые черные кудрявые волосы и борода, ну и конечно же, он не находился на поле боя полуобнаженным.

«Артемизия» (1997)

Кадр из фильма «Артемизия»

В фильме Артемизия Джентилески, представительница итальянского барокко, и Тасси, ученик ее отца-художника, были изображены двумя влюбленными. Мужчину показали несправедливо обвиненным в изнасиловании художницы, а она сама билась за любимого. История разбивает в пух и прах веру зрителей в любовь этих людей. Ведь девушка под присягой и пытками сумела доказать, что Тасси действительно жестоко с ней обошелся. Помимо этого в фильме показали, что насильник повлиял на творчество Артемизии своим умением визуализировать пейзажи. А сама девушка рисовала обнаженного возлюбленного. Что тоже неправда, ведь ни пейзажей, ни обнаженных мужских тел среди ее работ нет.

«Апокалипсис» (2006)