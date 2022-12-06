«Черному Адаму» прогнозируют убытки до 100 млн долларов

Уже прошло почти 7 недель с премьеры фильма «Чёрный Адам», в котором главную роль сыграл Дуэйн Джонсон.

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Издание Variety со ссылкой на свои источники пишет, что фильм может понести убытки из-за того, что за всё время проката кинокартина не смогла окупиться.

На данный момент фильм «Чёрный Адам» собрал около 387 миллионов долларов. Однако эксперты считают, что максимум, который сможет собрать кинокартина – это 400 миллионов.

Чтобы окупиться, фильму нужно было заработать в прокате 600 миллионов долларов.

Некоторые эксперты прогнозируют, что кинокартина может понести убытки в размере от 50 до 100 миллионов долларов.

Другие специалисты считают, что фильм «Чёрный Адам» сможет стать безубыточным при нынешней тенденции сборов и новой работой Warner Bros.