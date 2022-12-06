«Флэшу» с Эзрой Миллером назначили новую дату релиза

Такие изменения лишь порадуют зрителей.
Эзра Миллер, несмотря на все свои скандалы и криминальные похождения, не только остался участником супергеройской картины «Флэш», но и появится на экранах раньше намеченного срока.
Компания Warner Bros. Discovery анонсировала переноса релиза фильма с 21 июня следующего года на 16 июня 2023-го.
По мнению специалистов, решение о более ранней премьере может быть связано с положительной реакцией на недавних тестовых показах.
Хотя создатели проекта сомневались в успехе на фоне критики, с которой они столкнулись после возвращения на съемочную площадку скандального МиллераТем не менее, блистать во «Флэше» будет не только Эзра, но и сразу два Бэтмена в исполнении Майкла Китона и Бена Аффлека. Так что, зрителю точно будет, на что посмотреть.