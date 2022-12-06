«Флэшу» с Эзрой Миллером назначили новую дату релиза

Эзра Миллер , несмотря на все свои скандалы и криминальные похождения, не только остался участником супергеройской картины «Флэш» , но и появится на экранах раньше намеченного срока.

Хотя создатели проекта сомневались в успехе на фоне критики, с которой они столкнулись после возвращения на съемочную площадку скандального МиллераТем не менее, блистать во «Флэше» будет не только Эзра, но и сразу два Бэтмена в исполнении Майкла Китона и Бена Аффлека. Так что, зрителю точно будет, на что посмотреть.