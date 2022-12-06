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45 минут назад

«Флэшу» с Эзрой Миллером назначили новую дату релиза

Inc-News

Такие изменения лишь порадуют зрителей.

«Флэшу» с Эзрой Миллером назначили новую дату релиза
Фото: Inc-NewsInc-News

Эзра Миллер, несмотря на все свои скандалы и криминальные похождения, не только остался участником супергеройской картины «Флэш», но и появится на экранах раньше намеченного срока.

Компания Warner Bros. Discovery анонсировала переноса релиза фильма с 21 июня следующего года на 16 июня 2023-го.

По мнению специалистов, решение о более ранней премьере может быть связано с положительной реакцией на недавних тестовых показах.

Хотя создатели проекта сомневались в успехе на фоне критики, с которой они столкнулись после возвращения на съемочную площадку скандального МиллераТем не менее, блистать во «Флэше» будет не только Эзра, но и сразу два Бэтмена в исполнении Майкла Китона и Бена Аффлека. Так что, зрителю точно будет, на что посмотреть.

Фильмы,Флэш,Эзра Миллер,Майкл Китон,
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