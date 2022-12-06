В сети представили тизер фантастического фильма «Мики 17»

Новый тизер фильма «Мики 17» представила компания Warner Bros. Режиссёром кинокартины стал Пон Джун-хо, он ранее снимал «Паразитов».

Фото: runews24.ru runews24.ru

Главную роль в фильме исполнил Роберт Паттинсон. Тизер кинокартины можно увидеть на официальном YouTube-канале Warner Bros. Pictures.

В видеоролике показана дата выхода «Микки 17» – 29 марта 2024 года.

Фильм основан на романе Эдварда Эштона Mickey7. В произведении рассказывается о сотруднике Микки, которого используют как расходник в опасных заданиях для колонизации ледяного мира Нильфхейма.

Если он погибает, то его тело вновь восстанавливают, при этом сохраняют большую часть воспоминаний.