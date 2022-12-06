История невозможной любви и приключения русского Джеймса Бонда: главные кинопремьеры недели

В четверг, 8 декабря, на экраны кинотеатров выходит приключенческий детектив «Тень. Взять Гордея» о российских шпионах и новогодняя комедия о борьбе с несносным боссом «Тайный Санта». Также среди премьер отечественного производства — драмы «Рядом» Тамары Дондурей и «На тебе сошёлся клином белый свет» Игоря Поплаухина. Последний проект основан на истории гибели рок-певицы Янки Дягилевой. Также на больших экранах можно будет увидеть франко-немецкую драму «Быстрый словарик любви», южнокорейский экшн-триллер «Помнить» и индийскую ленту «Пушпа».

Фото: Кадр из фильма "Быстрый словарик любви" Кадр из фильма "Быстрый словарик любви"

«Тень. Взять Гордея»

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Приключенческий детективный триллер Ильи Куликова и Анны Мирохиной будут неизбежно сравнивать с «бондианой», ведь налицо все необходимые элементы «шпионского» кино: неуловимый антагонист, умело меняющий внешность и крадущий государственные секреты, герой-контрразведчик, чья миссия — выследить врага любой ценой, а также — погони, перестрелки, путешествия, яхты и самолёты.

Сцены снимались в Москве, а также в Стамбуле — в отеле Grand Hotel de Londres, расположенном в историческом здании постройки 1890-х, и в порту района Ортакёй. Авторы картины уделили много времени проработке деталей, ради чего в том числе консультировались с людьми из профильных ведомств, чтобы по возможности достоверно показать на экране, как строится их работа именно в России.

Очень ответственно подошли и к подбору актёров: кастинг длился несколько месяцев.

«Мы его начали 1 декабря 2021 года и закончили в двадцатых числах марта 2022-го. 186 актёров прошли пробы — это не только главные роли, но и роли второго плана. Очень и очень скрупулёзно собирали ансамбль. Группа собралась в начале января, и ещё три с половиной месяца ушло на подготовку», — рассказала Мирохина.

«Тайный Санта»

Сюжет этой новогодней комедии вращается вокруг юриста Светланы Соколовой (Зоя Бербер), которая ненавидит своего руководителя Максима (Роман Курцын), и сама не очень понимает, почему продолжает у него работать.

В Новый год девушка решает устроить свою личную жизнь, пытается организовать для себя и своего коллеги Стаса романтическую поездку и вручает ему приглашение от «Тайного Санты». Но всё идёт не по плану, и Света оказывается в компании своего босса. Тот, в свою очередь, исправлять ошибку отказывается, намереваясь хорошо отдохнуть. Ну а Света решает во что бы то ни стало этот отдых ему испортить.

«Новогодние чудеса — то, чего многие ждут. Уверен, что многие загадывают под куранты встретить свою любовь. А вот мой герой и его коллега портят на праздник друг другу жизнь, но так, что зрителям будет невероятно весело», — цитирует Романа Курцына портал russianteleweek.ru.

Режиссёром проекта выступил Александр Бабаев («Ряд 19», «Нерождённые»), в работе над сценарием ему составили компанию Ольга Клемешева («Я иду играть») и Василий Ровенский («Пиноккио. Правдивая история», «Самый Новый год!», «Привычка расставаться»).

«Рядом»

Картина Тамары Дондурей («21 день») посвящена миллениалам и их поиску себя. В центре сюжета — девушка-архитектор Кира (Екатерина Ермишина), успешная, целеустремлённая, привыкшая жить по своим правилам. Её спутник Иван (Илья Маланин) — уже бывший архитектор, с принципиально иной жизненной позицией: он тренирует собак-поводырей для незрячих. Герои вроде бы вместе, но слышат друг друга с трудом, а не расходятся, кажется, лишь из-за привычки.

Внутренний надлом Киры, связанный с конфликтами в семье и непростыми отношениями с матерью (Ингеборга Дапкунайте), усугубляется незапланированной беременностью, которую девушка намерена прервать, а затем — внезапной смертью спутника.

Действие разворачивается в современной Москве. Город играет важную роль в повествовании.

«В фильме нам хотелось показать Москву как отдельного героя. Это — образ мира, окружающего героиню, которая отгородилась от внешних и внутренних проблем придуманной реальностью своих архитектурных макетов, игнорируя непроработанные отношения с матерью, коллегами и любимым человеком», — цитирует режиссёра портал «Вокруг.ТВ»

«Быстрый словарик любви» (A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe)

Мелодрама Николетт Кребиц («Германия 09», «Сердце — это тёмный лес», «Дикая») посвящена истории эксцентричной и уже немолодой актрисы Анны, которая согласилась давать уроки по технике речи молодому парню из приюта. У юноши проблемы с законом, но Анну это не смущает. По мере их работы и общения, между двумя совершенно непохожими людьми вспыхивают чувства, заставляющие совершать безумные поступки. Пара решает покинуть Берлин и отправиться к морю во Францию.

Центральные роли в «Быстром словарике любви» исполнили София Ройз («Тайная жизнь»), Милан Хермс и Удо Кир («Догвилль»). Режиссёр призналась, что в сюжете ей была интересна невозможная история любви между мужчиной и женщиной разных возрастов и миров.

Премьерный показ фильма состоялся в феврале 2022 года на 72-м Берлинском кинофестивале в рамках основного конкурса. Международная пресса охарактеризовала «Быстрый словарик любви» как самый жизнерадостный фильм в секции.

«На тебе сошёлся клином белый свет»

Сюжет драмы вдохновлён реальной историей смерти рок-певицы Янки Дягилевой, которая погибла в лесу при загадочных обстоятельствах. В остальном картина представляет собой художественной рефлексией автора и режиссёра Игоря Поплаухина, чей друг скончался подобным образом. В то же время при работе над лентой кинематографист опирался на некоторые факты биографии Дягилевой, её письма и слова друзей артистки.

«Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла. Он пропитан образами и настроением её песен, однако ни одна из них в картине не звучит. И живёт наша Янка не в 1991 году, а в каком-то русском безвременье дач, лесов и рек. Для меня это не биография Янки, это скорее агиография — жизнеописание святого человека, где чудеса и реальность неразделимы», — приводит слова режиссёра «Вокруг ТВ».

В центре истории — Янка Дягилева, которая в день трагичной гибели прогуливается по лесу и встречает разных людей: реальных, воображаемых и даже тех, кто отошёл в мир иной.

Фильм стал полнометражным дебютом как для Поплаухина, так и для исполнительницы главной роли Киры Пиевской.

«Помнить» (Rimembeo)

Синопсис южнокорейского драматического триллера напоминает абсурдную версию фильма Кристофера Нолана «Мементо»: 80-летний старик, страдающий от болезни Альцгеймера, решает отомстить виновникам гибели его семьи. Чтобы не забыть имена будущих жертв, он делает на пальцах татуировки. Герой берёт себе в напарники 20-летнего парня, выступающего личным водителем (средством передвижения выбирая вызывающий ярко-алый «Порше»), и несётся вперёд на крыльях мести.

Режиссёр ленты Ли Иль-хён подчеркнул, что выбор столь экстравагантного авто был обусловлен желанием подчеркнуть молниеносность возмездия скоростью спорткара, в то время как для второго героя машина становится символом исполнения желаний.

Роль престарелого мстителя исполнил Ли Сон-мин («Зверь», «Хороший, плохой, долбанутый»), его напарника сыграл Нам Джу-хёк («Алое сердце», «Фея тяжёлой атлетики»).

«Пушпа» (Pushpa: The Rise - Part 1)

Незаконнорождённый Пушпа отчаянно ищет своё место в жизни и решает заняться криминалом. Контрабанда редкого дерева приносит ему неплохой заработок, и постепенно молодой человек возносится на самую вершину местного преступного синдиката.

Параллельно с криминально-авантюрной линией развивается и романтическая, призванная подчеркнуть непростую жизнь героя: помолвка с любимой девушкой отменяется из-за происхождения Пушпы. Однако даже это не останавливает молодого человека на его пути к успеху и счастью. Ну а сопровождается этот путь эпичными схватками с врагами (с полным игнорированием законов физики, характерным для индийского кино), песнями и, конечно же, танцами.

Режиссёром «Пушпы» выступил Сукумар («Арья», «Арья 2», «100% любовь»), главные роли исполнили звезда индийского кино Аллу Арджун («Побег ради любви», «Откровение», «Счастье») и модель Рашмика Манданна («Дорогой товарищ», «Поехали!»).