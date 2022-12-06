Вышел первый трейлер сиквела мультфильма "Финник"

"В сериале все происходит некоторое время спустя после событий полнометражного фильма, — рассказала продюсер сериала и фильма "Финник" Елена Чиркова. — Казалось бы, жизнь в городке должна вернуться к своему неспешному ритму, но жителям вновь предстоит столкнуться с необычными происшествиями. К счастью, на страже порядка — первый в мире детектив-домовой Финник!"