Вышел первый трейлер сиквела мультфильма "Финник"

Вышел первый трейлер многосерийного продолжения полнометражного мультфильма "Финник". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе телеканала СТС.
В сериале "Детектив Финник" будет 26 эпизодов, посвященных новым приключениям домового-детектива и его друзей в городе Берге.
"В сериале все происходит некоторое время спустя после событий полнометражного фильма, — рассказала продюсер сериала и фильма "Финник" Елена Чиркова. — Казалось бы, жизнь в городке должна вернуться к своему неспешному ритму, но жителям вновь предстоит столкнуться с необычными происшествиями. К счастью, на страже порядка — первый в мире детектив-домовой Финник!"
Премьера сериала состоится на СТС 25 декабря. Телезрители увидят сразу восемь серий проекта, каждая из которых длится семь минут.
Полнометражный мультфильм "Финник" вышел 24 марта 2022 года и четыре недели подряд удерживал лидерство в российском прокате.
Картина получила множество наград и заняла второе место в рейтинге "ТОП-30 самых кассовых российских релизов 2022" по версии "Бюллетеня кинопрокатчика".