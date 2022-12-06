Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 62.91EUR 66.11
Войти в почту
3 часа назад

Вышел первый трейлер многосерийного сиквела мультфильма "Финник"

Газета.Ru

Вышел первый трейлер многосерийного продолжения полнометражного мультфильма "Финник". Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе телеканала СТС.

Вышел первый трейлер сиквела мультфильма "Финник"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В сериале "Детектив Финник" будет 26 эпизодов, посвященных новым приключениям домового-детектива и его друзей в городе Берге.

"В сериале все происходит некоторое время спустя после событий полнометражного фильма, — рассказала продюсер сериала и фильма "Финник" Елена Чиркова. — Казалось бы, жизнь в городке должна вернуться к своему неспешному ритму, но жителям вновь предстоит столкнуться с необычными происшествиями. К счастью, на страже порядка — первый в мире детектив-домовой Финник!"

Премьера сериала состоится на СТС 25 декабря. Телезрители увидят сразу восемь серий проекта, каждая из которых длится семь минут.

Полнометражный мультфильм "Финник" вышел 24 марта 2022 года и четыре недели подряд удерживал лидерство в российском прокате.

Картина получила множество наград и заняла второе место в рейтинге "ТОП-30 самых кассовых российских релизов 2022" по версии "Бюллетеня кинопрокатчика".

Фильмы,Елена Чиркова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители