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30 минут назад

«Алита: Боевой ангел» может получить сиквел

Чемпионат.comиещё 1

Недавно автор издания Deadline встретил на премьере «Аватара 2» продюсера ленты Джона Ландау. Журналист узнал, есть ли в работе Ландау какие-либо проекты, помимо картин Джеймса Кэмерона.

«Алита: Боевой ангел» может получить сиквел
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ландау ответил, что подумывает о разработке сиквела боевика «Алита: Боевой ангел». Продюсер выразил надежду, что ленту всё же когда-нибудь выпустят. Также он пошутил, что не готов говорить какие-либо сроки выхода ленты.

Есть такой небольшой фильм под названием «Алита: Боевой ангел», к которому мы хотели бы вернуться и сделать продолжение. Я хочу поговорить об этом с режиссёром Робертом Родригесом. Надеюсь, планы сбудутся. Я никогда не устанавливаю временные рамки, потому что вы, ребята, будете использовать это против меня.

Фильм «Алита: Боевой ангел» вышел в 2019 году и рассказывал историю девушки-андроида Алиты, которая когда-то была уничтожена, а потом восстановлена силами врача. Действие ленты разворачивалось в 2563 году.

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