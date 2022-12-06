Идет кастинг на фильм-мюзикл "Бременские музыканты"

На питчинг проектов национальных фильмов была представлена заявка на фильм-мюзикл "Бременские музыканты" по мотивам одноименного советского мультика, который ставит режиссер Алексей Нужный. Презентация проекта прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", передают РИА Новости сегодня, 6 декабря. Картину презентовала студия ТРИТЭ Никиты Михалкова.

Фото: Ревизор - культура Ревизор - культура

Фильм интересен прежде всего тем, что в нем примут участие подлинные светила отечественного экрана. Это видно уже по кастингу.

В фильме слегка меняется сюжет. Трубадур и Принцесса в компании четвероногих друзей едут на музыкальный фестиваль. Но все прочее будет по-настоящему – исполнение музыкальных номеров, аккомпанемент и даже девять гениальных песен Геннадия Гладкова.