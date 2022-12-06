Идет кастинг на фильм-мюзикл "Бременские музыканты"

На питчинг проектов национальных фильмов была представлена заявка на фильм-мюзикл "Бременские музыканты" по мотивам одноименного советского мультика, который ставит режиссер Алексей Нужный. Презентация проекта прошла в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня", передают РИА Новости сегодня, 6 декабря. Картину презентовала студия ТРИТЭ Никиты Михалкова.
Фильм интересен прежде всего тем, что в нем примут участие подлинные светила отечественного экрана. Это видно уже по кастингу.
Как рассказал постановщик Алексей Нужный, в его фильме будут участвовать звезды в следующих ролях: Тихон Жизневский – Трубадур, Юра Борисов – Петух, Ирина Горбачева – кот, точнее, Кошка, Роман Курцын — Пёс, Дмитрий Дюжев – Осёл, Сергей Бурунов – Король, Мария Аронова — Атаманша, Константин Хабенский – Сыщик. Осталось найти только Принцессу, пробы уже идут. Для вящего правдоподобия образов планируется использовать пластический грим и аниматронику.
В фильме слегка меняется сюжет. Трубадур и Принцесса в компании четвероногих друзей едут на музыкальный фестиваль. Но все прочее будет по-настоящему – исполнение музыкальных номеров, аккомпанемент и даже девять гениальных песен Геннадия Гладкова.
Напомним, в "портфолио" Нужного такие фильмы, как "Елки Новые", "Громкая связь", "Обратная связь".