В российском прокате стартует фильм о Янке Дягилевой

О том, как участница панк-рок-групп “Гражданская оборона” и “Великие Октябри” исчезла в один день, расскажут создатели фильма “На тебе сошелся клином свет”. О дате премьеры сообщает портал РИА Новости.

Фото: Кадр из фильма “На тебе сошелся клином свет” Кадр из фильма “На тебе сошелся клином свет”

Поскольку Дягилева никогда не занималась “раскруткой” своего имени, многие факты из биографии артистки навсегда были утрачены. В частности, это касалось ее гибели и событиям, которые предшествовали ей. Напомним, Янка Дягилева умерла в возрасте 24 лет.