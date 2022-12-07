В российском прокате стартует фильм о Янке Дягилевой

О том, как участница панк-рок-групп “Гражданская оборона” и “Великие Октябри” исчезла в один день, расскажут создатели фильма “На тебе сошелся клином свет”. О дате премьеры сообщает портал РИА Новости.
Поскольку Дягилева никогда не занималась “раскруткой” своего имени, многие факты из биографии артистки навсегда были утрачены. В частности, это касалось ее гибели и событиям, которые предшествовали ей. Напомним, Янка Дягилева умерла в возрасте 24 лет.
“Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла. (...) И живет наша Янка не в 1991 году, а в каком-то русском безвременье дач, лесов и рек”, — объясняет режиссер картины Игорь Поплаухин.
Главную роль в фильме сыграла художница и дебютант Кира Пиевская. Фильм-размышление выходит в российский прокат 8 декабря.
Ранее “Рамблер” писал, что стало со звездой сериала “Долгая дорога в дюнах”.