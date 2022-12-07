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2 часа назад

В российском прокате стартует фильм о Янке Дягилевой

Мира Маркина

О том, как участница панк-рок-групп “Гражданская оборона” и “Великие Октябри” исчезла в один день, расскажут создатели фильма “На тебе сошелся клином свет”. О дате премьеры сообщает портал РИА Новости.

В российском прокате стартует фильм о Янке Дягилевой
Фото: Кадр из фильма “На тебе сошелся клином свет”Кадр из фильма “На тебе сошелся клином свет”

Поскольку Дягилева никогда не занималась “раскруткой” своего имени, многие факты из биографии артистки навсегда были утрачены. В частности, это касалось ее гибели и событиям, которые предшествовали ей. Напомним, Янка Дягилева умерла в возрасте 24 лет.

“Наш фильм в поэтической манере воскрешает события дня, когда Янка исчезла. (...) И живет наша Янка не в 1991 году, а в каком-то русском безвременье дач, лесов и рек”, — объясняет режиссер картины Игорь Поплаухин.

Что смотреть в кино с 8 декабря

Главную роль в фильме сыграла художница и дебютант Кира Пиевская. Фильм-размышление выходит в российский прокат 8 декабря.

Ранее “Рамблер” писал, что стало со звездой сериала “Долгая дорога в дюнах”.

Фильмы,Игорь Поплаухин,Янка Дягилева,
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