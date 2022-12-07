Премьеру нового «Аватара» перенесут в России

Ряд отечественных кинотеатров решили начать показ продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона не раньше 12 января. Премьера фильма в мире состоится 16 декабря.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Портал «Бюллетень кинопрокатчика» сообщает, что показы «Аватара: Путь воды» будут проходить без согласия правообладателей – компании Disney и студии 20th Century.

Такое решение приняли киносети, чтобы получить в новогодние праздники выручку только с показов отечественных фильмов, а не зарубежных.