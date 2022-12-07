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1 час назад

Премьеру фильма «Аватар: Путь воды» перенесут в России на январь 2023 года

runews24.ru

Ряд отечественных кинотеатров решили начать показ продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона не раньше 12 января. Премьера фильма в мире состоится 16 декабря.

Премьеру нового «Аватара» перенесут в России
Фото: runews24.rurunews24.ru

Портал «Бюллетень кинопрокатчика» сообщает, что показы «Аватара: Путь воды» будут проходить без согласия правообладателей – компании Disney и студии 20th Century.

Такое решение приняли киносети, чтобы получить в новогодние праздники выручку только с показов отечественных фильмов, а не зарубежных.

Отметим, что 5 января начнётся официальный прокат фильма «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» от режиссёра Гая Ричи.

Фильмы,Аватар,Джеймс Кэмерон,Walt Disney,
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