3 сцены из знаменитых фильмов, которые не показали зрителям

После просмотра фильмов нередко остается чувство недосказанности: словно режиссер не дал ответы на многие волнующие зрителей вопросы. Чаще всего эти ответы остаются за кадром – в вырезанных сценах.
Подробнее о картинах, которые лишились любопытных эпизодов в ходе монтажа – в материале "Рамблера".
Многих поклонников картины долгие годы волновал вопрос: почему Роза не поделилась местом с Джеком, чтобы его спасти? Ответ появился лишь спустя 15 лет после выхода фильма, когда зрители смогли взглянуть на удаленные из киноленты сцены. В одной из этих сцен Джек пытался забраться на панель к возлюбленной. Но вскоре к героям подплыл мужчина, который сказал, что места хватит только для леди, иначе погибнут все.
Из культового мультфильма вырезали сцену, объясняющую, почему Нала сбежала из прайда Шрама. Оказывается, злодей хотел сделать ее своей королевой, но львица отказала ему и покинула прайд. А после встретила Симбу.
Фанаты "Звездных войн" оказались недовольны решением Оби-Вана не сообщать Люку Скайуокеру о том, что Дарт Вейдер – его отец. Но если обратиться к вырезанным сценам, становится понятно, почему Оби-Ван так поступил. Учитель Люка скрывал правду по просьбе Йоды, который был уверен, что герой не сможет бороться за мир в галактике, если узнает правду.