3 сцены из знаменитых фильмов, которые не показали зрителям

После просмотра фильмов нередко остается чувство недосказанности: словно режиссер не дал ответы на многие волнующие зрителей вопросы. Чаще всего эти ответы остаются за кадром – в вырезанных сценах.

Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

Подробнее о картинах, которые лишились любопытных эпизодов в ходе монтажа – в материале "Рамблера".

"Титаник", 1997

Многих поклонников картины долгие годы волновал вопрос: почему Роза не поделилась местом с Джеком, чтобы его спасти? Ответ появился лишь спустя 15 лет после выхода фильма, когда зрители смогли взглянуть на удаленные из киноленты сцены. В одной из этих сцен Джек пытался забраться на панель к возлюбленной. Но вскоре к героям подплыл мужчина, который сказал, что места хватит только для леди, иначе погибнут все.

"Король Лев", 1994

Из культового мультфильма вырезали сцену, объясняющую, почему Нала сбежала из прайда Шрама. Оказывается, злодей хотел сделать ее своей королевой, но львица отказала ему и покинула прайд. А после встретила Симбу.

"Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", 1977

Кадр из фильма ""Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда"