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2 часа назад

Первые зрители «Аватара: Путь воды» назвали фильм шедевром за визуальные эффекты и эмоции

runews24.ruиещё 2

Состоялись первые показы второй части «Аватара» Джеймса Кэмерона для кинокритиков.

Первые зрители «Аватара: Путь воды» назвали фильм шедевром
Фото: runews24.rurunews24.ru

Напомним, мировая премьера кинокартины состоится 16 декабря, а в России фильм покажут не раньше 12 января.

Первые зрители «Аватара: Путь воды» поделились своими впечатлениями от просмотра.

Они отметили, что кинокартина оказалась шедевром, в фильме невероятная визуальная и эмоциональная составляющие.

Майк Райан из Uproxx сообщил, что он никогда не видел ничего подобного с визуальной точки зрения. По его словам, это его «даже слишком ошеломляет». Он также отметил, что во второй части «Аватара» более глубоко развиты персонажи.

Перри Немирофф из Collider сказал, что верил в то, что Джеймс Кэмерон поднимет планку. Однако он не знал, что режиссёр справится настолько хорошо. Критик подчеркнул, что в фильме идут «один потрясающий кадр за другим».

Иэн Сэндвелл из Digital Spy назвал «Аватар: Путь воды» визуальным шедевром, в котором отлично использовано 3D и захватывающие дух виды.

Эрик Дэвис из Fandango сказал, что фильм получился феноменальным, намного эмоциональнее, захватывающе и зрелищнее, чем первая часть франшизы.

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