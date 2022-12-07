Первые зрители «Аватара: Путь воды» назвали фильм шедевром

Состоялись первые показы второй части «Аватара» Джеймса Кэмерона для кинокритиков.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Напомним, мировая премьера кинокартины состоится 16 декабря, а в России фильм покажут не раньше 12 января.

Первые зрители «Аватара: Путь воды» поделились своими впечатлениями от просмотра.

Они отметили, что кинокартина оказалась шедевром, в фильме невероятная визуальная и эмоциональная составляющие.

Майк Райан из Uproxx сообщил, что он никогда не видел ничего подобного с визуальной точки зрения. По его словам, это его «даже слишком ошеломляет». Он также отметил, что во второй части «Аватара» более глубоко развиты персонажи.

Перри Немирофф из Collider сказал, что верил в то, что Джеймс Кэмерон поднимет планку. Однако он не знал, что режиссёр справится настолько хорошо. Критик подчеркнул, что в фильме идут «один потрясающий кадр за другим».

Иэн Сэндвелл из Digital Spy назвал «Аватар: Путь воды» визуальным шедевром, в котором отлично использовано 3D и захватывающие дух виды.