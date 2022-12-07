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2 часа назад

Фильм Авдотьи Смирновой "Плотник" выйдет онлайн

Газета.Ruиещё 1

9 декабря состоится премьера фильма Авдотьи Смирновой «Плотник» в онлайн-кинотеатре KION.

Фильм Авдотьи Смирновой "Плотник" выйдет онлайн
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету семейная пара Осиповых сталкивается с трудностями. Их сын ударяется головой о лестницу. Серьезных травм не обнаружено, однако врачи подозревают рак у мальчика. Семья не знает, что делать, и обращается на помощь к родственникам и знакомым, которые оказываются не самыми щедрыми и понимающими людьми. В ролях — Анна Рыцарева, Сергей Уманов, Алексей Филимонов, Светлана Казарцева, Маргарита Бычкова и Виталик Олечкин.

Впервые картина была показана на кинофестивале «Окно в Европу» в 2022 году, где получила приз зрительских симпатий.

«Фильм «Плотник» под новым углом смотрит на проблему детских болезней: есть немало фильмов о том, как с ними справляются или не справляются матери, и совсем немного — о том, как это переживают отцы», — заявил продюсер картины Игорь Мишин.

Ранее вышел трейлер многосерийного сиквела мультфильма «Финник».

Светлана Казарцева,Анна Рыцарева,Сергей Уманов,Маргарита Бычкова,Алексей Филимонов,Игорь Мишин,Авдотья Смирнова,
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