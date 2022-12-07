Фильм Авдотьи Смирновой "Плотник" выйдет онлайн

По сюжету семейная пара Осиповых сталкивается с трудностями. Их сын ударяется головой о лестницу. Серьезных травм не обнаружено, однако врачи подозревают рак у мальчика. Семья не знает, что делать, и обращается на помощь к родственникам и знакомым, которые оказываются не самыми щедрыми и понимающими людьми. В ролях — Анна Рыцарева, Сергей Уманов, Алексей Филимонов, Светлана Казарцева, Маргарита Бычкова и Виталик Олечкин.