Фильм Авдотьи Смирновой "Плотник" выйдет онлайн

9 декабря состоится премьера фильма Авдотьи Смирновой «Плотник» в онлайн-кинотеатре KION.
По сюжету семейная пара Осиповых сталкивается с трудностями. Их сын ударяется головой о лестницу. Серьезных травм не обнаружено, однако врачи подозревают рак у мальчика. Семья не знает, что делать, и обращается на помощь к родственникам и знакомым, которые оказываются не самыми щедрыми и понимающими людьми. В ролях — Анна Рыцарева, Сергей Уманов, Алексей Филимонов, Светлана Казарцева, Маргарита Бычкова и Виталик Олечкин.
Впервые картина была показана на кинофестивале «Окно в Европу» в 2022 году, где получила приз зрительских симпатий.
«Фильм «Плотник» под новым углом смотрит на проблему детских болезней: есть немало фильмов о том, как с ними справляются или не справляются матери, и совсем немного — о том, как это переживают отцы», — заявил продюсер картины Игорь Мишин.
Ранее вышел трейлер многосерийного сиквела мультфильма «Финник».