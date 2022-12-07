«Тролль»: норвежское чудище, вторичный сюжет и красивейшая графика

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера норвежского фэнтезийного фильма «Тролль» режиссера Роара Утхеуга. По его словам, идея снять кино об этих сказочных существах появилась у него больше 20 лет назад, и теперь его мечта сбылась. Как картину встретил мировой зритель и стоит ли на нее тратить время, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Тролль" Кадр из фильма "Тролль"

Нора Тидеманн с детства слушала захватывающие истории отца Тобиаса о мифологических существах Норвегии. Спустя годы девушка стала палеонтологом и отдалилась от самого близкого человека, который никогда не переставал верить, что тролли — вовсе не выдумки людей. Когда правительство поручает Норе изучить гигантские следы в горах, героиня вынуждена просить помощи у Тобиаса и вместе с ним разбираться, как справиться с внезапно пробудившемся чудовищем. Ситуация, однако, выходит из-под контроля, когда разбушевавшийся тролль начинает приближаться к столице Норвегии, уничтожая все на своем пути.

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Главные роли в картине сыграли Ине Марие Вильман, Ким С. Фальк-Йергенсен, Мадс Сьегард Петтерсен и другие.

Кадр из фильма "Тролль"

Критики достаточно тепло встретили норвежский блокбастер, отмечая, что главным достоинством фильма стал мифологический фон, погружаться в который довольно увлекательно. Не добавляя ничего нового в жанр (похожие сюжеты мы видели, например, в «Кинг Конге» и «Годзилле»), создатели «Тролля» приоткрывают завесу скандинавских легенд, преданий и фольклора. Картине удалось органично подсветить конфликт цивилизации с диким миром, не скатываясь к уже всем надоевшим шаблоном, а также отразить коллективный страх, что всеобщая жадность и жажда абсолютной власти могут в конце концов уничтожить ту реальность, в которой мы привыкли жить.

В фильме хватает уместного слоумо, крупных планов, призванных подчеркнуть невероятные габариты монстра, и масштабных взрывов во весь экран. Хватает и отсылок к другой классики жанра — хотя бы к тому же «Кинг Конгу» Питера Джексона. В финале хотим отметить, что по итогу «Тролль» оказался не просто эффектным развлечением на один вечер, но и одним из лучших эксклюзивов стримингового сервиса Netflix.