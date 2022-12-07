Блокбастер «Сердце пармы» выходит в прокат

Новый отечественный блокбастер «Сердце пармы» (16+) нижегородцы смогут посмотреть в онлайн-кинотеатре KION с 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.

Фото: В городе N В городе N

Снятая режиссером Антоном Мергедичевым история повествует о князе Михане, который был рожден в языческих таежных землях, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Именно здесь Михан встретил женщину, в которой соединились вся красота мира и сила ведьмы-ламии. Быть с ней вместе князю запрещают законы.

Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока, и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель, — говорится в аннотации к фильму.