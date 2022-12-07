Блокбастер «Сердце пармы» выходит в прокат

Новый отечественный блокбастер «Сердце пармы» (16+) нижегородцы смогут посмотреть в онлайн-кинотеатре KION с 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе МТС.
Снятая режиссером Антоном Мергедичевым история повествует о князе Михане, который был рожден в языческих таежных землях, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие. Именно здесь Михан встретил женщину, в которой соединились вся красота мира и сила ведьмы-ламии. Быть с ней вместе князю запрещают законы.
Эта любовь навсегда изменит судьбу Михана и его родной пармы. Ему предстоит сражаться, защищая свой мир от злого рока, и от тех, кто придет с мечом в поисках богатств и новых земель, — говорится в аннотации к фильму.
«Сердце пармы» — экранизация одноименного романа, написанного писателем Алексеем Ивановым (автор романа «Географ глобус пропил» (18+)). Съемки картины проходили с 2019 года по 2020-й в Подмосковье и Пермском крае, производство декораций заняло почти 8 месяцев, для картины было пошито около 500 костюмов.
В главных ролях — Александр Кузнецов, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Виталий Кищенко, Фёдор Бондарчук и другие. Премьера фильма состоялась на 44-м Московском Международном кинофестивале.