Шоу-бизнес 90-х показывает свое лицо в трейлере "Клипмейкеров"

Режиссер Григорий Константинопольский представил трейлер своего нового фильма «Клипмейкеры», в котором шоу-бизнес девяностых показывает свое лицо.
По сюжету, молодой московский клипмейкер Гриша пытается добиться успеха «в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений». Компании клипмейкеров везет с заказчиками, однако они предчувствуют, что везение скоро закончится.
В главных ролях в фильме снялись Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Арам Вардеванян, Роза Хайруллина, Кристина Веденеева.
Премьера картины в кино состоится 5 января.