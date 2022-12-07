Шоу-бизнес 90-х показывает свое лицо в трейлере "Клипмейкеров"

Режиссер Григорий Константинопольский представил трейлер своего нового фильма «Клипмейкеры», в котором шоу-бизнес девяностых показывает свое лицо.

По сюжету, молодой московский клипмейкер Гриша пытается добиться успеха «в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений». Компании клипмейкеров везет с заказчиками, однако они предчувствуют, что везение скоро закончится.