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1 час назад

Шоу-бизнес 90-х показывает свое лицо в трейлере "Клипмейкеров"

Газета.Ru

Режиссер Григорий Константинопольский представил трейлер своего нового фильма «Клипмейкеры», в котором шоу-бизнес девяностых показывает свое лицо.

Шоу-бизнес 90-х показывает свое лицо в трейлере "Клипмейкеров"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету, молодой московский клипмейкер Гриша пытается добиться успеха «в эпоху беспечных вечеринок, бандитских стрелок и тяжких телесных повреждений». Компании клипмейкеров везет с заказчиками, однако они предчувствуют, что везение скоро закончится.

В главных ролях в фильме снялись Александр Горчилин, Александр Кузнецов, Мария Шалаева, Владимир Епифанцев, Арам Вардеванян, Роза Хайруллина, Кристина Веденеева.

Премьера картины в кино состоится 5 января.

Фильмы,Григорий Константинопольский,Александр Горчилин,Роза Хайруллина,Мария Шалаева,Владимир Епифанцев,Александр Кузнецов,
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