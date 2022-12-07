Сарик Андреасян объяснил, почему любит драмы больше комедий

Продюсер и режиссер Сарик Андреасян в интервью для дебютного выпуска подкаста "Слушай, что расскажу" гендиректора онлайн-кинотеатра Premier Софьи Митрофановой объяснил, почему любит драмы больше комедий. По словам Сарика Андреасяна, он любит "разрывательные слезоточивые вещи". "Через все это происходит очищение... Когда это драма, реакция людей настолько мощная, что ты понимаешь, что не зря живешь. Я могу это сказать и по драматичным сериалам, и фильмам, они как будто бы живут вечно", - сказал он, назвав любые комедии сиюминутными. Своим отношением к собственным проектам поделился в подкасте и брат и коллега Сарика Гевонд Андреасян. По его словам, проект надо полюбить, чтобы продать. "Первоначально ты все это любишь. Но потом приходит остывание, так как на этом проекте ты потерял 100 млн, а на этом заработал. Спустя время остается ощущение, что вот это ты любишь больше, потому что этот проект принес тебе не только деньги, но и славу, популярность, работу", - размышляет он. Первый выпуск подкаста с беседами с мастерами сторителлинга "Слушай, что расскажу" будет доступен на YouTube, Вконтакте и Rutube 7 декабря. Ранее Сарик Андреасян посмеялся над заявлением, что его новый сериал популярен только из-за Прилучного.