Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+16° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Netflix опубликовал трейлер детектива "Всевидящее око" с Кристианом Бэйлом

Газета.Ruиещё 1

На YouTube-канале Netflix появился новый трейлер детектива "Всевидящее око" с Кристианом Бэйлом в главной роли. Сюжет фильма основан на романе писателя Луи Байярда, который вдохновлялся историей жизни и работами По.

Netflix опубликовал трейлер детектива "Всевидящее око"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Картина расскажет о том, как в городе Вест-Поинт происходит череда убийств кадетов в военной академии. За расследование берется отставной констебль Август Лэндор (Кристиан Бэйл), а на помощь ему приходит молодой Эдгар Алан По (звезда "Гарри Поттера" Гарри Меллинг), проходящий учебу в заведении, где произошли убийства.

Режиссером ленты стал Скотт Купер ("Черная месса", "Недруги"). Премьера "Всевидящего ока" состоится на Netflix 6 января 2023 года.

Фильмы,Черная месса,Недруги,Всевидящее око,Скотт Купер,Гарри Меллинг,Кристиан Бэйл,Гарри Поттер,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители