Netflix опубликовал трейлер детектива "Всевидящее око"

На YouTube-канале Netflix появился новый трейлер детектива "Всевидящее око" с Кристианом Бэйлом в главной роли. Сюжет фильма основан на романе писателя Луи Байярда, который вдохновлялся историей жизни и работами По.
Картина расскажет о том, как в городе Вест-Поинт происходит череда убийств кадетов в военной академии. За расследование берется отставной констебль Август Лэндор (Кристиан Бэйл), а на помощь ему приходит молодой Эдгар Алан По (звезда "Гарри Поттера" Гарри Меллинг), проходящий учебу в заведении, где произошли убийства.
Режиссером ленты стал Скотт Купер ("Черная месса", "Недруги"). Премьера "Всевидящего ока" состоится на Netflix 6 января 2023 года.