Netflix опубликовал трейлер детектива "Всевидящее око"

На YouTube-канале Netflix появился новый трейлер детектива "Всевидящее око" с Кристианом Бэйлом в главной роли. Сюжет фильма основан на романе писателя Луи Байярда, который вдохновлялся историей жизни и работами По.

Картина расскажет о том, как в городе Вест-Поинт происходит череда убийств кадетов в военной академии. За расследование берется отставной констебль Август Лэндор (Кристиан Бэйл), а на помощь ему приходит молодой Эдгар Алан По (звезда "Гарри Поттера" Гарри Меллинг), проходящий учебу в заведении, где произошли убийства.