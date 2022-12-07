«Черный Адам» проваливается в мировом прокате

Сверхдорогой фильм от DC Entertainment демонстрирует крайне низкие показатели по кассовым сборам. За полтора месяца проката «Чёрный Адам» заработал чуть более $380 миллионов, чего, при вычете доли кинотеатров, недостаточно даже для покрытия бюджета.
Фильм рассказывает о герое из вселенной «Шазам!». Главную роль исполнил Дуэйн Джонсон, а режиссёром выступил Жауме Кольет-Серра, ранее снявший ещё более провальный «Круиз по джунглям».
Эксперты оценивают убытки от проекта в сумму от $50 до $100 миллионов.