«Черный Адам» проваливается в мировом прокате

Сверхдорогой фильм от DC Entertainment демонстрирует крайне низкие показатели по кассовым сборам. За полтора месяца проката «Чёрный Адам» заработал чуть более $380 миллионов, чего, при вычете доли кинотеатров, недостаточно даже для покрытия бюджета.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Фильм рассказывает о герое из вселенной «Шазам!». Главную роль исполнил Дуэйн Джонсон, а режиссёром выступил Жауме Кольет-Серра, ранее снявший ещё более провальный «Круиз по джунглям».