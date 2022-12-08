Фильм "Тень Караваджо" выйдет в России в 2023 году

РИМ, 7 декабря. / Корр. ТАСС Софья Липенкова/. Новый фильм известного итальянского актера и режиссера Микеле Плачидо "Тень Караваджо" (L’ombra di Caravaggio) должен выйти на экраны в России в 2023 году.

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"Россия приобрела фильм еще до начала конфликта на Украине, когда международные отношения еще не предвидели войны. У меня много друзей-артистов из Украины и из России, и для артистов сейчас тяжелый момент", - сказал режиссер, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

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Он отметил, что роль сына героини Изабель Юппер (покровительницы Караваджо - маркизы Констанцы Колонны) исполнил русский актер.

Всего фильм приобрели 27 стран. Мировая премьера картины состоялась в октябре во время Римского кинофестиваля "Праздник кино". В кинотеатрах Италии картина вышла в прокат 3 ноября, 28 декабря премьера состоится во Франции, а после этого - в остальных странах.

Фильм с тщательно проработанными костюмами и декорациями погружает в историю Микеланджело Меризи, больше известного как Караваджо (1571-1610), выходца из Милана. В Риме художник прожил и период творческого рассвета, и одновременно темные моменты своей жизни, связанные с убийством, которое заставило его скитаться и скрываться от папского правосудия. Как рассказывал актер и режиссер Плачидо в интервью корреспонденту ТАСС в 2020 году, картина задумывалась к круглой годовщине смерти художника. Из-за пандемии ее производство затянулось.

Бунтарь и гений

В фигуре Караваджо, которого сыграл актер Риккардо Скамарчо, Плачидо видит одновременно и бунтаря, образ которого навеян воспоминаниями о студенческих протестах его собственной молодости, и революционера искусства, причем религиозного. Основная часть повествования охватывает последние годы жизни художника, который пытается завоевать официальное признание церковью его работ, на которых моделями для образов святых и Богоматери становились представители низших слоев общества - бродяги и проститутки.

Исторические мотивы переплетаются с актуальными вопросами современности - о власти, силе искусства, правде. Плачидо называет Караваджо "Пьер Паоло Пазолини XVII века", в его гении кроется мрачная тайна. Ее и пытается раскрыть загадочный папский агент, который понимает все величие художника, его влияние через искусство и поэтому видит в нем угрозу. Он становится "тенью" Караваджо. Агента сыграл французский актер и режиссер, выходец из кинематографической семьи Луи Гаррель. В фильме также снимались француженки Юппер и ее дочь Лолита Шама.