Фильмы DC придумают заново

На следующей неделе внутри Warner Bros. Discovery новые руководители вселенной DC Джеймса Ганн и Питер Сафран проведут большую презентацию супергеройского будущего известной вселенной. Но журналисты THR смогли узнать многое из грядущего плана.

А вот у «Бэтмена» Мэтта Ривза сейчас всё в порядке: сценарий сиквела пишется. Кроме того, запланированы два отдельных сериала про героев вселенной.