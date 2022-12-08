Фильмы DC придумают заново

На следующей неделе внутри Warner Bros. Discovery новые руководители вселенной DC Джеймса Ганн и Питер Сафран проведут большую презентацию супергеройского будущего известной вселенной. Но журналисты THR смогли узнать многое из грядущего плана.
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- «Чудо-женщина 3» отменена, а будущее Галь Гадот в роли под вопросом.
- Генри Кавилл снял камео Супермена для «Флэша», но его могут не включить в фильм, поскольку будущее актёра во вселенной DC опять под большим вопросом.
- Джейсон Момоа в последний раз исполнит роль Аквамена в грядущем сиквеле сольника, но после этого актёра хотят взять на роль другого героя DC — Лобо. Он будет одним из главных персонажей новых фильмов DC.
- У «Чёрного Адама», несмотря на небольшую прибыльность, вряд ли появится продолжение.
- В целом план — отказаться от всего, что было сделано Заком Снайдером для фильмов DC. И это включает весь актёрский состав текущей вселенной.
А вот у «Бэтмена» Мэтта Ривза сейчас всё в порядке: сценарий сиквела пишется. Кроме того, запланированы два отдельных сериала про героев вселенной.