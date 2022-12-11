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40 минут назад

3 фильма для просмотра с детьми, которым надоели мультики

Мира Маркина

Добрый юмор, актерская игра и захватывающий сюжет – формула отличного фильма для просмотра с детьми. Подробнее о картинах, которые непременно стоит посмотреть с чадом – в материале "Рамблера".

3 фильма для просмотра с детьми, которым надоели мультики
Фото: Кадр из фильма "Джуманджи"Кадр из фильма "Джуманджи"

"Джуманджи", 1995

Классика в жанре семейное фэнтези с Робином Уильямсом в главной роли. В центре сюжета волшебная игра "Джуманджи", которая попадает в руки нескольких поколений детей. После броска кубиков на поле все квесты превращаются в реальность – так из своей гостиной Алан перенесся в джунгли. Теперь единственный шанс вернуть все в норму – доиграть игру.

Советские фильмы, которые можно посмотреть с детьми

"Мост в Терабитию", 2006

Кадр из фильма "Мост в Терабитию"

Джесс недолюбливает Лесли, ведь именно она одержала победу в школьных соревнованиях и помешала сбыться его мечте о звании лучшего бегуна в школе. Однако герои начинают дружить и вскоре оказываются королем и королевой в волшебном царстве.

"Зачарованная", 2007

Кадр из фильма "Зачарованная"

Юная принцесса из мультфильма влюбилась в прекрасного принца, но его мачеха не в восторге от возможного союза. Вооружившись темной магией, ведьма отправляет героиню в реальный мир – на Манхэттен, где мультяшной принцессе придется пройти школу реальной жизни.

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