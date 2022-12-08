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10 минут назад

Опубликован список претендентов на кинопремию «Оскар»

Катерина Саломе

12 марта 2023 года состоится 95-я премия «Оскар». Американская

Опубликован список претендентов на кинопремию «Оскар»
Фото: pixabay.compixabay.com

киноакадемия уже опубликовала список претендентов на участие в трех номинациях.

Так, в список номинантов на «Лучший полнометражный анимационный фильм» попали «Пиноккио» и «Миньоны: Грювитация». Кинолента «Бардо» поборется за награду «Лучший фильм на иностранном языке». А документальные картины о музыкантах Селене Гомез и Дэвиде Боуи станут претендентами на звание «Лучший полнометражный анимационный фильм».

"Иван Денисович" удостоился премии в Палермо

Ранее мы писали о том, что кинопремию "Ника" в 2022 году отменили.

Фильмы,Оскар,Пиноккио,Дэвид Боуи,
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