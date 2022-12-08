Опубликован список претендентов на кинопремию «Оскар»

Так, в список номинантов на «Лучший полнометражный анимационный фильм» попали «Пиноккио» и «Миньоны: Грювитация». Кинолента «Бардо» поборется за награду «Лучший фильм на иностранном языке». А документальные картины о музыкантах Селене Гомез и Дэвиде Боуи станут претендентами на звание «Лучший полнометражный анимационный фильм».