Опубликован список претендентов на кинопремию «Оскар»

12 марта 2023 года состоится 95-я премия «Оскар». Американская
киноакадемия уже опубликовала список претендентов на участие в трех номинациях.
Так, в список номинантов на «Лучший полнометражный анимационный фильм» попали «Пиноккио» и «Миньоны: Грювитация». Кинолента «Бардо» поборется за награду «Лучший фильм на иностранном языке». А документальные картины о музыкантах Селене Гомез и Дэвиде Боуи станут претендентами на звание «Лучший полнометражный анимационный фильм».
Ранее мы писали о том, что кинопремию "Ника" в 2022 году отменили.