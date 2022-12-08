В Сети появился первый трейлер хоррора «Всевидящее око»

Дебютный трейлер хоррора «Всевидящее око» можно увидеть на официальном YouTube-канале сервиса.
Главные роли в новом фильме исполнили Гарри Меллинг и Кристиан Бейл. Кинокартина основана на одноимённом романе Луиса Байарда.
Действие в хорроре происходит в 1830 году, сюжет закручен вокруг детектива Августина Ландора. Он занимается расследованием серии убийств, которые случились в военной академии «Уэст-Пойнт».
Детектив сталкивается с тем, что кадеты соблюдают кодекс молчания и не могут рассказать ему никакую информацию. Тогда он обращается за помощью лишь к одному из них. Им оказывается кадет, который в будущем станет известным как писатель Эдгар Аллан По.
Режиссёром кинокартины стал Скотт Купер, также он написал сценарий вместе с Луисом Байардом. Бюджет «Всевидящего ока» составил 72 миллиона долларов.
Премьера фильма запланирована на Netflix уже 6 января.