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1 час назад

В Сети появился первый трейлер хоррора «Всевидящее око»

runews24.ru

Дебютный трейлер хоррора «Всевидящее око» можно увидеть на официальном YouTube-канале сервиса.

В Сети появился первый трейлер хоррора «Всевидящее око»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Главные роли в новом фильме исполнили Гарри Меллинг и Кристиан Бейл. Кинокартина основана на одноимённом романе Луиса Байарда.

Действие в хорроре происходит в 1830 году, сюжет закручен вокруг детектива Августина Ландора. Он занимается расследованием серии убийств, которые случились в военной академии «Уэст-Пойнт».

Детектив сталкивается с тем, что кадеты соблюдают кодекс молчания и не могут рассказать ему никакую информацию. Тогда он обращается за помощью лишь к одному из них. Им оказывается кадет, который в будущем станет известным как писатель Эдгар Аллан По.

Режиссёром кинокартины стал Скотт Купер, также он написал сценарий вместе с Луисом Байардом. Бюджет «Всевидящего ока» составил 72 миллиона долларов.

Премьера фильма запланирована на Netflix уже 6 января.

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