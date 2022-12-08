В Сети появился первый трейлер хоррора «Всевидящее око»

Действие в хорроре происходит в 1830 году, сюжет закручен вокруг детектива Августина Ландора. Он занимается расследованием серии убийств, которые случились в военной академии «Уэст-Пойнт».

Детектив сталкивается с тем, что кадеты соблюдают кодекс молчания и не могут рассказать ему никакую информацию. Тогда он обращается за помощью лишь к одному из них. Им оказывается кадет, который в будущем станет известным как писатель Эдгар Аллан По.