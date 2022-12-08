Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+10° в 
USD 62.94EUR 65.90
Войти в почту
1 час назад

Дуэйн Джонсон: «Черный Адам» не провалился и даже принесёт прибыль

Чемпионат.com

На днях аналитики подвели итоги проката «Чёрного Адама» с Дуэйном Джонсоном. За семь недель лента собрала около $ 384 млн при бюджете в $ 295 млн — по цифрам это провал. Особенно если учесть, что около половины выручки забирают кинотеатры.

«Чёрный Адам» не провалился и даже принесет прибыль
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Однако, как считает редактор издания Deadline, всё не так-то просто. Его слова подтверждает и сам Джонсон, отмечая, что лента принесёт прибыль в размере от $ 52 до $ 72 млн. Всё дело в том, что руководство Warner Bros. отобьёт практически все затраты на продажах мерчандайза — фигурок, футболок, костюмов и других товаров по «Чёрному Адаму».

Кроме того, в WB прекрасно понимают, что лента не вышла в России и Китае, где могла бы добрать ещё $ 50-100 млн. Во внимание берётся и то, что фильм оказался в онлайн-кинотеатре HBO Max всего лишь спустя 57 дней вместо привычных 90 — это также сказалось на сборах. Наконец, руководство берёт во внимание и то, что «Чёрный Адам» всего лишь первый фильм во франшизе, поэтому $ 384 млн при положительных отзывах от зрителей — это отличный результат. Для сравнения: «Первый мститель» в 2011 году собрал $ 370 млн.

Несмотря на воодушевляющий текст, нынешний глава DC Джеймс Ганн может уничтожить планы Джонсона на корню. По слухам, он планирует отказаться от всех привычных актёров DC, включая Генри Кавилла и Галь Гадот, а Джеймс Момоа может сыграть роль другого персонажа.

Фильмы,Первый мститель,Генри Кавилл,Джеймс Ганн,Галь Гадот,Дуэйн Джонсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители