Дебют фильма «Непослушник-2» состоялся в Москве

Премьера комедии «Непослушник-2» состоялся в московском кинотеатре «Октябрь» накануне, 7 декабря. В качестве режиссера фильма выступил Владимир Котт.
Картина рассказывает о пранкстере Димоне, роль которого досталась артисту Виктору Хориняку. В новой части к актерскому составу проекта присоединились Маргарита Амброськина и Гоша Куценко. Показ фильма посетили такие звезды, как Катя Лель, Аркадий Укупник, Жанна Эппле, Ирина Безрукова и многие другие.
Всероссийский дебют комедии состоится уже 15 декабря, об этом передает «Центральная служба новостей».