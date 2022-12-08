Дебют фильма «Непослушник-2» состоялся в Москве

Премьера комедии «Непослушник-2» состоялся в московском кинотеатре «Октябрь» накануне, 7 декабря. В качестве режиссера фильма выступил Владимир Котт .

Слово и Дело

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Всероссийский дебют комедии состоится уже 15 декабря, об этом передает «Центральная служба новостей».