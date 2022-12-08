Фильмы
ТВ
Новый год 2023
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 62.57EUR 65.68
Войти в почту
1 час назад

Дебют фильма «Непослушник-2» состоялся в Москве

Слово и Делоиещё 1

Премьера комедии «Непослушник-2» состоялся в московском кинотеатре «Октябрь» накануне, 7 декабря. В качестве режиссера фильма выступил Владимир Котт.

Дебют фильма «Непослушник-2» состоялся в Москве
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Картина рассказывает о пранкстере Димоне, роль которого досталась артисту Виктору Хориняку. В новой части к актерскому составу проекта присоединились Маргарита Амброськина и Гоша Куценко. Показ фильма посетили такие звезды, как Катя Лель, Аркадий Укупник, Жанна Эппле, Ирина Безрукова и многие другие.

Всероссийский дебют комедии состоится уже 15 декабря, об этом передает «Центральная служба новостей».

Фильмы,Маргарита Амброськина,Владимир Котт,Аркадий Укупник,Жанна Эппле,Катя Лель,Гоша Куценко,Ирина Безрукова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители