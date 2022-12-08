Бандерас намекнул на выход нового «Шрека»

На премьере нового мультипликационного фильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание" Антонио Бандерас признался, что, возможно, вскоре мир сможет увидеть пятую часть мультфильма о Шреке, об этом сообщает Deadline.
«Я провел с этим котом 20 лет. Впервые я стал Котом в сапогах, когда работал на Бродвее. Озвучил пять фильмов, и будет, скорее всего, еще один. Скорее всего, Шрек возвращается», — сказал он
Создатели мультфильма о приключениях зеленого чудовища с болота уже однажды планировали съемки пятой части, это было в 2019 году, однако до дела эта затея так и не дошла.
Сам Бандерас впервые озвучил кота из популярного мультфильма еще в 2001 году.
Других официальных заявлений о съемках пятого "Шрека" пока не озвучивалось.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что по мотивам мультфильма "Бэмби" снимут хоррор.