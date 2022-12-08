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21 минуту назад

Антонио Бандерас намекнул на выход нового «Шрека»

Мира Маркина

На премьере нового мультипликационного фильма "Кот в сапогах 2: Последнее желание" Антонио Бандерас признался, что, возможно, вскоре мир сможет увидеть пятую часть мультфильма о Шреке, об этом сообщает Deadline.

Бандерас намекнул на выход нового «Шрека»
Фото: Кадр из мультфильмаКадр из мультфильма

«Я провел с этим котом 20 лет. Впервые я стал Котом в сапогах, когда работал на Бродвее. Озвучил пять фильмов, и будет, скорее всего, еще один. Скорее всего, Шрек возвращается», — сказал он

Создатели мультфильма о приключениях зеленого чудовища с болота уже однажды планировали съемки пятой части, это было в 2019 году, однако до дела эта затея так и не дошла.

Сам Бандерас впервые озвучил кота из популярного мультфильма еще в 2001 году.

Бандерас рассказал, кому отдал бы свою роль при перезапуске «Зорро»

Других официальных заявлений о съемках пятого "Шрека" пока не озвучивалось.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что по мотивам мультфильма "Бэмби" снимут хоррор.

Фильмы,Шрек,Антонио Бандерас,
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