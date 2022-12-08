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1 час назад

Джеки Чан: мы уже работаем над фильмом «Час пик 4»

Чемпионат.com

Джеки Чан побывал Red Sea Film Festival и заявил, что прямо сейчас работает над «Час пиком 4». По словам 68-летнего актёра, после своего выступления он как раз собирался встретиться с режиссёром продолжения, чтобы обсудить сценарий фильма. О каком именно постановщике идёт речь и когда может выйти сиквел, Джеки не уточнил.

Джеки Чан: мы уже работаем над фильмом «Час пик 4»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первые три части серии «Час пик» стали большим успехом актёра в Голливуде, суммарно заработав в прокате более $ 850 млн. Все три картины поставил Бретт Рэтнер — возможно, именно он вернётся к своему амплуа в четвёртой картине. Однако в 2017 году его обвинили в домогательствах сразу несколько актрис, поэтому велика вероятность того, что его «отменили» в голливудской среде.

Фильмы серии «Час пик» рассказывают о двух полицейских: один из Китая (Джеки Чан), второй из США (Крис Такер). Вместе они распутывают международные преступления в свойственной им комедийной манере.

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