Джеки Чан: мы уже работаем над фильмом «Час пик 4»

Джеки Чан побывал Red Sea Film Festival и заявил, что прямо сейчас работает над «Час пиком 4». По словам 68-летнего актёра, после своего выступления он как раз собирался встретиться с режиссёром продолжения, чтобы обсудить сценарий фильма. О каком именно постановщике идёт речь и когда может выйти сиквел, Джеки не уточнил.

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Первые три части серии «Час пик» стали большим успехом актёра в Голливуде, суммарно заработав в прокате более $ 850 млн. Все три картины поставил Бретт Рэтнер — возможно, именно он вернётся к своему амплуа в четвёртой картине. Однако в 2017 году его обвинили в домогательствах сразу несколько актрис, поэтому велика вероятность того, что его «отменили» в голливудской среде.