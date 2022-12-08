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39 минут назад

Джеймс Кэмерон заявил об отсутствии интереса к кинокомиксам

Lenta.ru

Режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон сказал, что в будущем не планирует снимать фильмы по комиксам. Об этом сообщает Comicbook.

Джеймс Кэмерон заявил об отсутствии интереса к кинокомиксам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Кинематографист заявил об отсутствии интереса к подобным проектам. По его мнению, над такими картинами уже удачно работают другие люди.

«У меня был интерес к Человеку-пауку, но это была уникальная вещь. Личная любовь к Человеку-пауку», — добавил Кэмерон.

Ранее он назвал «Человека-паука» своим «величайшим несделанным фильмом». Когда компания Carolco Pictures приобрела права на «Человека-паука», его съемками должен был заняться Кэмерон, однако компания обанкротилась. Потом Кэмерон уговаривал студию Fox купить права на картину, но безуспешно.

Кэмерон заявил, что он бы снял что-то в духе «Терминатора» или «Чужого». Он предположил, что работа над этими фильмами была бы веселой, но в то же время признал, что эта история «была ударом по заднице», после которого кинематографист понял, что ему нужно снимать свои собственные проекты.

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