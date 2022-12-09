По сведениям СМИ, киноделы могут отказаться от съемок продолжения "Чудо-женщины", где сыграла популярная актриса Галь Гадот. После рассмотрения наработок режиссера дилогии Пэтти Дженкинс руководство студии их не одобрило. Об этом пишет издание "Дни.ру" со ссылкой на зарубежный таблоид The Hollywood Reporter.