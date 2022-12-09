Студия Warner Bros. приостановила работу над фильмом "Чудо-женщина 3" с актрисой Галь Гадот в главной роли.
По сведениям СМИ, киноделы могут отказаться от съемок продолжения "Чудо-женщины", где сыграла популярная актриса Галь Гадот. После рассмотрения наработок режиссера дилогии Пэтти Дженкинс руководство студии их не одобрило. Об этом пишет издание "Дни.ру" со ссылкой на зарубежный таблоид The Hollywood Reporter.
"Чудо-женщина не продвигается вперед и считается мертвой в своем нынешнем воплощении", – сообщает СМИ.
Не исключается, что однажды съемки возобновится.