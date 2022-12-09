Джеймс Ганн прокомментировал шаткое положение будущих проектов DC

Один из руководителей DC Studios Джеймс Ганн ответил на недавний материал The Hollywood Reporter. В нём говорилось о том, в каком положении сейчас находится вселенная DC.

Фото: runews24.ru runews24.ru

По словам Джеймса Ганна, в материале есть как правда, так и не совсем. Он отметил, что вместе с Питером Сафраном только начал работать над созданием нового десятилетия во вселенной.

По его словам, он знал, что попадёт в противоречивые условия и начнётся переходный период.

Главное, что Ганн и Сафран хотят сделать – это создать связную историю в DC, которая объединит и фильмы, и телевидение, и анимацию, и игры.

Джеймс Ганн отметил, что он постарается исправить то, что не работало в DC, сделает всё на благо истории и персонажей вселенной.

Также Ганн попросил поклонников в соцсетях подождать, потому что в будущем они получат ответы на все интересующие их вопросы.