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1 час назад

Джеймс Ганн прокомментировал шаткое положение будущих проектов DC

runews24.ru

Один из руководителей DC Studios Джеймс Ганн ответил на недавний материал The Hollywood Reporter. В нём говорилось о том, в каком положении сейчас находится вселенная DC.

Джеймс Ганн прокомментировал шаткое положение будущих проектов DC
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам Джеймса Ганна, в материале есть как правда, так и не совсем. Он отметил, что вместе с Питером Сафраном только начал работать над созданием нового десятилетия во вселенной.

По его словам, он знал, что попадёт в противоречивые условия и начнётся переходный период.

Главное, что Ганн и Сафран хотят сделать – это создать связную историю в DC, которая объединит и фильмы, и телевидение, и анимацию, и игры.

Джеймс Ганн отметил, что он постарается исправить то, что не работало в DC, сделает всё на благо истории и персонажей вселенной.

Также Ганн попросил поклонников в соцсетях подождать, потому что в будущем они получат ответы на все интересующие их вопросы.

Ранее сообщалось, что Warner Bros. приостановил работу над «Чудо-женщиной-3», так как проект не соответствовал планам DC.

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