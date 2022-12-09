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1 час назад

4 персонажа кино, которые в книгах были совсем иными людьми

Мира Маркина

Режиссеры нередко экранизируют книги. Но даже если экранизация получилось удачной, не всегда герои в фильмах соответствуют персонажам, которых создал автор произведения. Подробнее о таких героях – в материале "Рамблера".

4 персонажа кино, которые в книгах были совсем иными людьми
Фото: Кадр из фильма "Дивергент"Кадр из фильма "Дивергент"

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Питер, "Дивергент"

Кадр из фильма "Дивергент"

В фильме Питер – двуличный циник. Он регулярно бросает в сторону Трис колкие комментарии и язвит. Питер предает команду, затем возвращается к ней, а потом снова предает.

В книге же читатель с самого начала понимает, что Питер – злодей. Он напрямую вредит Трис, и является одним из главных врагов для нее.

Дамблдор, "Гарри Поттер"

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

У зрителей фильма нет сомнений в том, что Альбус – положительный персонаж. Он является наставником Гарри, который учит его и помогает ему. Но в книге все совсем иначе: Роулинг описала Дамблдора как холодного и расчетливого героя, который заботится лишь о своей выгоде и планомерно идет к цели – победе над Волан де Мортом.

Триша, "Автостопом по галактике"

Кадр из фильма "Автостопом по галактике"

Если в книгах Триша – это умная проницательная женщина и к тому же гениальный астрофизик, чьи решения не раз влияли на ход истории, то в фильме эта героиня – обычная жительница Земли, которая случайно попала в космос.

Мэри Поппинс, "Мэри Поппинс"

Кадр из фильма "Мэри Поппинс"

Самая знаменитая няня в мире в книге и в фильме 1964 года –абсолютно разные люди. Героиня повести является сварливой женщиной, которая манипулирует детьми, убеждая их в том, что волшебные приключения они выдумали. Она высокомерна и не вызывает симпатии. В то же время в фильме Поппинс не столь негативный персонаж, все сложные черты ее характеры сильно сглажены.

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