4 персонажа кино, которые в книгах были совсем иными людьми

Режиссеры нередко экранизируют книги. Но даже если экранизация получилось удачной, не всегда герои в фильмах соответствуют персонажам, которых создал автор произведения. Подробнее о таких героях – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Дивергент" Кадр из фильма "Дивергент"

Питер, "Дивергент"

В фильме Питер – двуличный циник. Он регулярно бросает в сторону Трис колкие комментарии и язвит. Питер предает команду, затем возвращается к ней, а потом снова предает.

В книге же читатель с самого начала понимает, что Питер – злодей. Он напрямую вредит Трис, и является одним из главных врагов для нее.

Дамблдор, "Гарри Поттер"

Кадр из фильма "Гарри Поттер"

У зрителей фильма нет сомнений в том, что Альбус – положительный персонаж. Он является наставником Гарри, который учит его и помогает ему. Но в книге все совсем иначе: Роулинг описала Дамблдора как холодного и расчетливого героя, который заботится лишь о своей выгоде и планомерно идет к цели – победе над Волан де Мортом.

Триша, "Автостопом по галактике"

Кадр из фильма "Автостопом по галактике"

Если в книгах Триша – это умная проницательная женщина и к тому же гениальный астрофизик, чьи решения не раз влияли на ход истории, то в фильме эта героиня – обычная жительница Земли, которая случайно попала в космос.

Мэри Поппинс, "Мэри Поппинс"