«Выскочку» с Уизерспун перезапустят спустя четверть века

Любимый персонаж вернется на экраны.

Фото: Inc-News Inc-News

Фильм «Выскочка» 1999 года о противостоянии отличницы-активистки Трэйси в исполнении Риз Уизерспун и ее учителя Джима МакАллистера (Мэттью Бродерик) была номинирована на «Оскар», а исполнительнице главной роли фактически открыла дорогу в большое кино.

И вот спустя четверть века стрим-сервис Paramount+ обещает показать продолжение фильма, которое уже даже имеет оригинальное название: «Трэйси Флик не может победить».

Самая главная новость об этом фильме состоит в том, что Уизерспун в образе Трейси возвращается – но теперь уже сама в роли преподавателя и директора школы.

Но от этого у повзрослевшей героини не становится меньше жизненных и профессиональных проблем.