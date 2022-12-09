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1 час назад

«Выскочку» с Риз Уизерспун перезапустят спустя четверть века

Inc-News

Любимый персонаж вернется на экраны.

«Выскочку» с Уизерспун перезапустят спустя четверть века
Фото: Inc-NewsInc-News

Фильм «Выскочка» 1999 года о противостоянии отличницы-активистки Трэйси в исполнении Риз Уизерспун и ее учителя Джима МакАллистера (Мэттью Бродерик) была номинирована на «Оскар», а исполнительнице главной роли фактически открыла дорогу в большое кино.

И вот спустя четверть века стрим-сервис Paramount+ обещает показать продолжение фильма, которое уже даже имеет оригинальное название: «Трэйси Флик не может победить».

Самая главная новость об этом фильме состоит в том, что Уизерспун в образе Трейси возвращается – но теперь уже сама в роли преподавателя и директора школы.

Но от этого у повзрослевшей героини не становится меньше жизненных и профессиональных проблем.

Стоит отметить, что перезапустит «Выскочку» Александр Пэйн, работавший над оригинальной картиной.

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