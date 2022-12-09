Триллер «На ощупь» собрал больше 16 млн рублей за неделю

Триллер «На ощупь» покоряет экраны России – третье место в рейтинге и больше 16 миллионов рублей по итогам первой прокатной недели. В главной роли Дмитрий Нагиев. Те, кто еще не посмотрел фильм, сравнивают его с «Выжившим», за роль в котором Леонардо Ди Каприо получил «Оскар». Но создатели российской ленты подчеркивают: это история о другом. Картину уже отметили кинокритики: ей прочат успех. Посмотрел фильм корреспондент «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

Фото: Мир24 Мир24

Драма, превратившаяся в триллер. Бросив успешную карьеру, главный герой уезжает в лесную глушь. Живет охотой. Но однажды во время выстрела самодельный патрон взрывается в стволе ружья. Охотник становится жертвой. Потерявший зрение Виктор теперь не только должен выйти из глухого леса, но и победить хищников, а еще собственные страхи и одиночество. Режиссером и сценаристом фильма стал начинающий Антон Мусс. А вот идея принадлежит Дмитрию Нагиеву. Для достоверности большую часть съемок актер играл вслепую.

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«Я ничего не видел. Были моменты, когда я видел чуть-чуть, хотя бы край, чтобы не сорваться. Я был в линзах, в которых и без повязки ничего не видно, поскольку это не просто линзы, а мутные линзы, создающие иллюзию выжженных глаз. Я и в них ничего не видел, и, наверное, это даже добавляло эффекта», – рассказал актер театра и кино, телеведущий Дмитрий Нагиев.

Почти все трюки в фильме Нагиев выполнял сам: висел на краю обрыва, плавал в ледяной воде, ел землю. Вторым главным героем стал медведь Том, не нарисованный, настоящий.«Важным для нас было держать животных под контролем. Потому что если медведь или волк захотят на кого-то напасть, мы ничего не сделаем. И у нас был момент, когда на пятый или шестой день медведь сбежал с площадки, это было опасно, рядом находилась деревня. Слава Богу, догнали, не дали ничему плохому случиться», – поделился кинопродюсер Гевонд Андреасян.

Ни одного кадра в павильоне. Съемки проходили в лесах Подмосковья. Но все же кино не о выживании, а о преодолении внутренних страхов, и, как ни странно, об отношении отцов и детей. Поэтому сравнивать «На ощупь» с оскароносным «Выжившим» с Леонардо Ди Каприо неправильно, подчеркивает Нагиев.

«Мы все время пытаемся дать наш ответ кому-то. Вот я уже долгое время живу без ответов кому-то. Я просто делаю. Поэтому, упаси Бог расценить, что это параллель, или воровство, или желание переплюнуть, нет-нет. Я просто сделал, а получилось или нет... Простите, если нет», – сказал Дмитрий Нагиев.