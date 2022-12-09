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56 минут назад

В прокат вышла новогодняя комедия "Тайный Санта" с Романом Курцыным в главной роли

Газета.Ru

В российский прокат вышла комедия Александра Бабаева «Тайный Санта».

В прокат вышла новогодняя комедия "Тайный Санта"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В главных ролях Роман Курцын и Зоя Бербер. По сюжету юристка Светлана терпеть не может своего начальника Максима. Мужчина тоже не питает к ней радостных чувств и ищет способ ее уволить, однако ему сложно найти ей замену. Героиня решает наладить свою личную жизнь к Новому году и собирается подарить коллеге Стасу путевку для их двоих через «Тайного Санту». Однако приглашение достается Максиму.

Курцын признался, что на съемочной площадке царила чудесная атмосфера. Также он похвалил артистку Бербер. «Она яркая, любит посмеяться, очень легкая в общении и работе. И с режиссером мы были на одной волне. Съемки проходили влет», — поделился актер.

Курцын рассказал, что верит в новогодние чудеса. «Со мной самим происходили волшебные вещи, как же я могу не верить в них? Они тогда обидятся и перестанут происходить. И зрителям нашего фильма желаю почаще мечтать. А мы фильмом постараемся создать им хорошее настроение», — заявил артист.

Фильмы,Александр Бабаев,Роман Курцын,Зоя Бербер,
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