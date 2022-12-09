В прокат вышла новогодняя комедия "Тайный Санта"

В российский прокат вышла комедия Александра Бабаева «Тайный Санта».

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В главных ролях Роман Курцын и Зоя Бербер. По сюжету юристка Светлана терпеть не может своего начальника Максима. Мужчина тоже не питает к ней радостных чувств и ищет способ ее уволить, однако ему сложно найти ей замену. Героиня решает наладить свою личную жизнь к Новому году и собирается подарить коллеге Стасу путевку для их двоих через «Тайного Санту». Однако приглашение достается Максиму.

Курцын признался, что на съемочной площадке царила чудесная атмосфера. Также он похвалил артистку Бербер. «Она яркая, любит посмеяться, очень легкая в общении и работе. И с режиссером мы были на одной волне. Съемки проходили влет», — поделился актер.