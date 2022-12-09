Кристен Стюарт стала главой жюри Берлинале-2023

Актриса Кристен Стюарт стала главой международного жюри кинофестиваля Берлинале-2023. Об этом сообщает Deadline.
32-летняя актриса, сценаристка и режиссер возглавит жюри 73-го Международного Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года.
"Молодая, блистательная, с потрясающим корпусом работ, Кристен Стюарт - идеальный мостик между США и Европой. От Беллы Суон до принцессы Уэльской - она воплотила на экране незабываемых персонажей и является одной из самых талантливых и многоликих актрис своего поколения", - объяснили свой выбор организаторы фестиваля.
Драма Пабло Ларраина "Спенсер" о жизни принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли выходила в повторный прокат в России в сентябре.