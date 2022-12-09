Кристен Стюарт стала главой жюри Берлинале-2023

"Молодая, блистательная, с потрясающим корпусом работ, Кристен Стюарт - идеальный мостик между США и Европой. От Беллы Суон до принцессы Уэльской - она воплотила на экране незабываемых персонажей и является одной из самых талантливых и многоликих актрис своего поколения", - объяснили свой выбор организаторы фестиваля.