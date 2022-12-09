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1 час назад

Кристен Стюарт стала главой жюри Берлинале-2023

Газета.Ru

Актриса Кристен Стюарт стала главой международного жюри кинофестиваля Берлинале-2023. Об этом сообщает Deadline.

Кристен Стюарт стала главой жюри Берлинале-2023
Фото: Газета.RuГазета.Ru

32-летняя актриса, сценаристка и режиссер возглавит жюри 73-го Международного Берлинского кинофестиваля, который пройдет с 16 по 26 февраля 2023 года.

"Молодая, блистательная, с потрясающим корпусом работ, Кристен Стюарт - идеальный мостик между США и Европой. От Беллы Суон до принцессы Уэльской - она воплотила на экране незабываемых персонажей и является одной из самых талантливых и многоликих актрис своего поколения", - объяснили свой выбор организаторы фестиваля.

Драма Пабло Ларраина "Спенсер" о жизни принцессы Дианы с Кристен Стюарт в главной роли выходила в повторный прокат в России в сентябре.

Фильмы,Кристен Стюарт,Пабло Ларраин,
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