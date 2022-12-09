Дэниел Крейг сыграет в драме "Квир" Луки Гуаданьино

Дэниел Крейг сыграет главную роль в предстоящей драме Луки Гуаданьино под названием "Квир", сообщает Deadline.
Фильм будет основан на одноименном романе писателя Уильяма Берроуза, который был написан в 1951—1953 годах, но издан только в 1985-м.
Роман является продолжением одного из наиболее известных произведений Берроуза "Джанки".
В центре сюжета фильма окажется герой по имени Ли, рассказывающий о своей жизни в Мехико среди студентов и владельцев баров. Его в картине сыграет Дэниел Крейг.
Остальные подробности об актерском составе, а также о предполагаемой дате премьеры фильма пока не раскрываются. Известно, что в 2011 году адаптировать для экрана роман Берроуза хотел Стив Бушеми, но этот проект так и не был реализован.