Дэниел Крейг сыграет в драме "Квир" Луки Гуаданьино

Дэниел Крейг сыграет главную роль в предстоящей драме Луки Гуаданьино под названием "Квир", сообщает Deadline.

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Фильм будет основан на одноименном романе писателя Уильяма Берроуза, который был написан в 1951—1953 годах, но издан только в 1985-м.

Роман является продолжением одного из наиболее известных произведений Берроуза "Джанки".

В центре сюжета фильма окажется герой по имени Ли, рассказывающий о своей жизни в Мехико среди студентов и владельцев баров. Его в картине сыграет Дэниел Крейг.