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1 час назад

Дэниел Крейг сыграет в драме "Квир" Луки Гуаданьино

Газета.Ru

Дэниел Крейг сыграет главную роль в предстоящей драме Луки Гуаданьино под названием "Квир", сообщает Deadline.

Дэниел Крейг сыграет в драме "Квир" Луки Гуаданьино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фильм будет основан на одноименном романе писателя Уильяма Берроуза, который был написан в 1951—1953 годах, но издан только в 1985-м.

Роман является продолжением одного из наиболее известных произведений Берроуза "Джанки".

В центре сюжета фильма окажется герой по имени Ли, рассказывающий о своей жизни в Мехико среди студентов и владельцев баров. Его в картине сыграет Дэниел Крейг.

Остальные подробности об актерском составе, а также о предполагаемой дате премьеры фильма пока не раскрываются. Известно, что в 2011 году адаптировать для экрана роман Берроуза хотел Стив Бушеми, но этот проект так и не был реализован.

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