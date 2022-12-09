Антонио Бандерас высказался о возможном продолжении «Шрэка»

Испанский актер Антонио Бандерас заявил о возможном выходе мультфильма «Шрэк-5». Об этом сообщает Deadline.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Артист, озвучивший в предыдущих частях Кота в сапогах, заявил, что франшиза может получить продолжение. При этом студия DreamWorks Animation пока официально не подтверждала эту информацию.

«Я прожил с этим котом почти 20 лет. Я снялся в пяти фильмах. Вероятно, будет еще один, и Шрэк, скорее всего вернется», — сказал Бандерас.

Ранее сообщалось, что пятый фильм о Шрэке находится в разработке и должен быть выпущен в 2019 году. Однако проект так и не вышел, и с тех пор о франшизе не было никаких новостей. Dreamworks выпустила все четыре фильма и множество спин-оффов.