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1 час назад

Антонио Бандерас высказался о возможном продолжении «Шрэка»

Lenta.ru

Испанский актер Антонио Бандерас заявил о возможном выходе мультфильма «Шрэк-5». Об этом сообщает Deadline.

Антонио Бандерас высказался о возможном продолжении «Шрэка»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Артист, озвучивший в предыдущих частях Кота в сапогах, заявил, что франшиза может получить продолжение. При этом студия DreamWorks Animation пока официально не подтверждала эту информацию.

«Я прожил с этим котом почти 20 лет. Я снялся в пяти фильмах. Вероятно, будет еще один, и Шрэк, скорее всего вернется», — сказал Бандерас.

Ранее сообщалось, что пятый фильм о Шрэке находится в разработке и должен быть выпущен в 2019 году. Однако проект так и не вышел, и с тех пор о франшизе не было никаких новостей. Dreamworks выпустила все четыре фильма и множество спин-оффов.

Последний фильм о Шреке, «Шрек навсегда», вышел в 2010 году и собрал в прокате по всему миру более 752 миллионов долларов. В картине рассказывалось о том, как зеленый великан переживает кризис среднего возраста. Всего же с 2001 года четыре полнометражные мультипликационные ленты про Шрека, его друзей и семью заработали 2,9 миллиарда долларов.

Фильмы,Шрек навсегда,Антонио Бандерас,
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