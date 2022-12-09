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1 час назад

Когда «Аватар 2» покажут в России

Cq.ru

Один из самых ожидаемых фильмов 2022 года «Аватар 2: Путь воды» официально не попадет в российский кинопрокат. Однако владельцы кинозалов готовы запустить показ блокбастера Джеймса Кэмерона одновременно с мировой премьерой — 14–16 декабря.

Когда «Аватар 2» покажут в России
Фото: Cq.ruCq.ru

«Известия» узнали у представителей кинотеатров России, что в большей их части будут показывать«Аватар 2», как только у них появится «копия приемлемого качества».

Как отметили в издании, полноценная и качественная копия фильма может появиться у отечественных прокатчиков в день премьеры, а может и через две-три недели.

Сюжет фильма «Путь воды» станет прямым продолжением оригинала и расскажет о жизни клана На'ви через 10 лет после событий картины 2009 года. В очередной попытке захватить ценные ресурсы люди вновь вторгаются на планету Пандора.

Фильмы,Джеймс Кэмерон,
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