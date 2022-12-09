Когда «Аватар 2» покажут в России

Один из самых ожидаемых фильмов 2022 года «Аватар 2: Путь воды» официально не попадет в российский кинопрокат. Однако владельцы кинозалов готовы запустить показ блокбастера Джеймса Кэмерона одновременно с мировой премьерой — 14–16 декабря.

Фото: Cq.ru Cq.ru

«Известия» узнали у представителей кинотеатров России, что в большей их части будут показывать«Аватар 2», как только у них появится «копия приемлемого качества».

Как отметили в издании, полноценная и качественная копия фильма может появиться у отечественных прокатчиков в день премьеры, а может и через две-три недели.