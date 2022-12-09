Джеймс Ганн высказался о судьбе третьей части "Чудо-женщины"

Руководитель DC Studios Джеймс Ганн поделился планами на будущее, в частности высказался о слухах вокруг закрытия некоторых проектов студии. Свои заявления он опубликовал в Twitter-аккаунте.
Слухи об отказе от съемок «Чудо-женщины 3», «Человека из стали 2» и продолжения «Аквамена» появились давно, но официального подтверждения не было. Свет пролил новый руководитель студии DC Studios Джеймс Ганн. Он сообщил, что часть проектов действительно будет закрыта, правда не уточнил, какие именно.
«Что касается вчерашней статьи в The Holywodd Reporter, то часть из нее правда, часть — наполовину правда, часть — неправда, а часть — мы еще не решили, правда это или нет», — написал Ганн.
Напомним, что издание The Hollywood Reporter сообщило, что киновселенную DC могут перезапустить без «Аквамена» и «Супермена». Также в тексте содержалось предположение, что работа над фильмом «Чудо-женщина 3» приостановлена.
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