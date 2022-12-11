Назван самый популярный фильм про инопланетян у россиян

Фильм «Чужой» режиссера Ридли Скотта стал самым популярным фильмом про инопланетян среди российской аудитории. В список также попали два фильма Стивена Спилберга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу киноканала FAN.
«Для большего эмоционального эффекта режиссер засекретил создание инопланетного монстра и долго снимал его отдельно от актеров, играющих членов команды грузового корабля «Ностромо». Впервые артисты увидели Чужого непосредственно на съемках сцены встречи, поэтому изумление и страх были абсолютно натуральными», — рассказали в FAN о деталях создания «Чужого».
Лента «Люди в черном» 1997 года режиссера Барри Зонненфельда оказалась на второй строчке среди самых популярных фильмов о пришельцах у россиян. На третьем месте — хоррор «Нечто» 1982 года Джона Карпентера с Куртом Расселом в главной роли. Следом идет комедия Георгия Данелии «Кин-дза-дза!», а также боевик «Район №9» Нила Бломкампа, «Инопланетянин» Стивена Спилберга», «Прибытие» Дени Вильнева, «День независимости» Роланда Эммериха, «Война миров» Стивена Спилберга и «Спутник» Егора Абраменко.