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26 минут назад

Названы самые популярные у россиян фильмы про пришельцев

Мария Кимакович

Рейтинг самых популярных в нашей стране фильмов о вторжении пришельцев «Абсолютный топ» составили специалисты киноканала FAN.

Названы самые популярные у россиян фильмы про пришельцев
Фото: Кадр из фильма "Люди в черном"Кадр из фильма "Люди в черном"

На высшую ступень пьедестала российские зрители поставили фантастический триллер «Чужой» Ридли Скотта. На втором месте расположились «Люди в черном» Барри Зонненфельда, а третье занял хоррор Джона Карпентера «Нечто».

Итоговый топ выглядит так:

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Рейтинг составлен на основе зрительских рейтингов киносервисов и изданий.

Ранее был опубликован список фильмов с худшими спецэффектами.

Фильмы,Район №9,Война миров,Инопланетянин,Люди в чёрном,День независимости,Прибытие,Чужой,Нечто,Егор Абраменко,Скотт Ридли,Роланд Эммерих,Нил Бломкамп,Стивен Спилберг,Георгий Данелия,Барри Зонненфельд,Джон Карпентер,Дени Вильнев,
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