Названы самые популярные у россиян фильмы про пришельцев

Рейтинг самых популярных в нашей стране фильмов о вторжении пришельцев «Абсолютный топ» составили специалисты киноканала FAN.
На высшую ступень пьедестала российские зрители поставили фантастический триллер «Чужой» Ридли Скотта. На втором месте расположились «Люди в черном» Барри Зонненфельда, а третье занял хоррор Джона Карпентера «Нечто».
Итоговый топ выглядит так:
Рейтинг составлен на основе зрительских рейтингов киносервисов и изданий.
Ранее был опубликован список фильмов с худшими спецэффектами.