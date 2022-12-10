Обзор мультсериала «Академия сверхъестественного»

Разделённые при рождении близнецы, мистика и тайны — это не болливудский фильм, а мультсериал «Академия сверхъестественного». Он вышел в начале 2022 года, а добрались мы до него только сейчас, зато совершенно не жалеем о знакомстве.Тлум.Ру рассказывает о фантастическом анимационном сериале без спойлеров.

Фото: tlum.ru tlum.ru

О чём мультсериал?

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Миша Джексон, 16-летняя девочка, живущая в человеческом мире со своей мамой Лиендой, чувствует себя странно, как будто она не вписывается в ряды обычных людей. Её сестра-близнец Джесса Леброн — популярная девушка и Волк-Оборотень, живущая в Академии Сверхъестественного со своим отцом, лидером совета Джонатаном.

Разделённые при рождении близнецы понятия не имеют о существовании друг друга. А Миша и вовсе не имеет ни малейшего представления о сверхъестественном мире, населённом оборотнями, магами, феями, троллями, гарпиями, вампирами, и русалками, и живёт как обычный подросток в современном Нью-Йорке.

Решив, что она больше не может скрывать и защищать свою дочь в человеческом мире, Лиенда воссоединяет Мишу с сестрой и отцом и зачисляет её в Академию сверхъестественного. Сёстрам Джессе и Мише придётся не только разобраться со своими напряжёнными отношениями, но и разгадать целый заговор. Что может понравиться?

№ 1. Сверхъестественная тема

Оборотни, вампиры, феи и другие волшебные создания — их всех можно встретить в этом мультсериале. Причём всем уделяется внимание, а порой можно даже заметить темы, схожие с общечеловеческими — например, то, что цвет кожи не должен определять человека (или, в данном случае, сверхъестественное существо), и что не нужно бояться тех, кто не похож на нас.

№ 2. Приятная графика

До уровня диснеевско-пиксаровской картинки мультсериалу, конечно, далеко, но картинка всё равно очень приятная. Мультфильм сочетает в себе стиль аниме и западных мультфильмов, а главные герои очень привлекательные. К тому же, тут много магии, так что аниматоры разгулялись.

№ 3. Магическая школа

Ещё до «Гарри Поттера» и Хогвартса волшебные школы были одним из основных элементов фэнтезийных историй — и они по-прежнему остаются популярными среди зрителей. Поэтому история о девочке, которая открывает в себе волшебные способности и спасает мир в стенах магического учебного заведения, не может не заинтересовать.

№ 4. На основе книг

«Академия сверхъестественного» — это анимационное шоу стримингового сервиса Peacock, основанное на серии книг автора Джеймин Ив, о двух сёстрах-близнецах, разлучённых в детстве. И, в то время как оригинальные книги (в России не выходили) подходят скорее аудитории от 16-ти лет, мультсериал вполне можно смотреть и детям с 12-ти лет.

№ 5. Многослойный сюжет

На самом деле сюжет сериала не основывается лишь на неожиданно обретённых родственниках, он куда глубже и серьёзнее. Так, зритель узнаёт, что драконы-оборотни находятся на грани вымирания — а всё из-за древнего пророчества, согласно которому два обладателя Печати Дракона должны разбудить древнее зло. В общем, следить за происходящим на экране увлекательно, а небольшой размер серий (всего 16 эпизодов по 22 минуты, и все заканчиваются клиффхэнгерами!) только увеличивает интерес.

Стоит ли смотреть мультсериал?